Η ICE συνέλαβε τον «βασιλιά του Instagram» για σειρά εγκλημάτων

Στη σύλληψη του Farzad «Tony» Toutouni, γνωστού και ως Ιρανού «βασιλιά του Instagram», προχώρησαν στις 27 Οκτωβρίου πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Λος Άντζελες. Ο 55χρονος άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών ενεργειών που φέρεται να ξεκίνησαν ήδη από το 1989. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σοβαρά αδικήματα όπως απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας, η οποία φέρνει στο φως τη διπλή ζωή ενός προσώπου με εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύλληψη του «βασιλιά του Instagram»

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ανακοίνωσε τη σύλληψη του Farzad «Tony» Toutouni, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός ως ο Ιρανός «βασιλιάς του Instagram». Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου στην περιοχή του Λος Άντζελες, όπου ο 55χρονος διατηρούσε μια έπαυλη αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ. Η σύλληψη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης προβολής του Toutouni στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Toutouni, ο οποίος είχε αποκτήσει ιδιαίτερα προβεβλημένη παρουσία στα social media, συνελήφθη κατόπιν ερευνών που αφορούν τη μακρά εγκληματική του δράση. Η ανακοίνωση της ICE τονίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών που τον βαραίνουν, σκιαγραφώντας ένα προφίλ που απέχει πολύ από την εικόνα που ο ίδιος προέβαλλε δημόσια.

Μακρά ιστορία εγκληματικής δράσης και καταδίκες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ICE, η εγκληματική δραστηριότητα του Toutouni φέρεται να ξεκίνησε από το 1989 και να συνεχίστηκε επί σειρά ετών, καλύπτοντας μια περίοδο δεκαετιών. Το ιστορικό συλλήψεών του περιλαμβάνει κατηγορίες για απειλές, εγκληματική συνωμοσία, καθώς και κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενων ουσιών, καταδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα παραβατικών συμπεριφορών.

Ο 55χρονος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης άνω των 16 μηνών για διάφορα αδικήματα. Μεταξύ αυτών των αδικημάτων συγκαταλέγονται η απάτη με πλαστή επιταγή, η κλοπή μέσω κάρτας πρόσβασης, η συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος, η κατοχή ή αλλοίωση εξοπλισμού καρτών πρόσβασης, η πλαστογραφία, η απαγωγή, η ληστεία και ο εκβιασμός. Αυτές οι καταδίκες αναδεικνύουν ένα σοβαρό ποινικό παρελθόν, πολύ πριν την ανάδειξή του στα social media.

Η προκλητική ζωή και η εικόνα του «βασιλιά του Instagram»

Ο Farzad «Tony» Toutouni είχε αναπτύξει μια ισχυρή παρουσία στα social media, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο followers στο Instagram, όπου παρουσίαζε μια εικόνα χλιδής και υπερβολής. Μέσω των αναρτήσεών του, πρόβαλλε έναν ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο ζωής, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με δέσμες χρημάτων, γυμνές γυναίκες και ξέφρενα πάρτι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλου κοινού.

Ο ίδιος δηλώνει αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και «φιλάνθρωπος του έρωτα» («Pelvis Philanthropist»), προσπαθώντας να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο δημόσιο προφίλ. Ωστόσο, το περιεχόμενο που δημοσίευε η ICE το περιγράφει ως υλικό με έντονα σεξουαλικό χαρακτήρα, το οποίο συχνά περιελάμβανε πολυτελή αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροσκάφη και σέξι ημίγυμνες γυναίκες, στοιχεία που συνέθεταν την εικόνα του «βασιλιά».

Το αιματηρό περιστατικό έξω από την έπαυλη

Η ανακοίνωση της ICE αναφέρεται επίσης σε ένα αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2023, προσθέτοντας μια σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός μετανάστης Emil Lahaziel δολοφονήθηκε έξω από την έπαυλη στο Δυτικό Χόλιγουντ, την οποία νοίκιαζε ο Toutouni.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει εάν ο Farzad «Tony» Toutouni είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη δολοφονία. Το περιστατικό αυτό, αν και αναφέρεται στο πλαίσιο των πληροφοριών για τον συλληφθέντα, δεν συνδέεται άμεσα με τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit