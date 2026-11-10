Η Κέιτι Ζακαράια επιδιώκει την επιστροφή της στη θέση εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου

Το όνομα της Κέιτι Ζακαράια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ουάσινγκτον, καθώς, σύμφωνα με τη New York Post, αρκετοί σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιστεύουν ότι η ίδια αναζητά μια δεύτερη ευκαιρία για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Η Ζακαράια είχε διατελέσει σε αυτή τη θέση για μόλις πέντε ημέρες, ωστόσο η επιμονή της να επιστρέψει είναι εμφανής, με πηγές να αναφέρουν τις προσπάθειές της να γοητεύσει τον πρόεδρο και τον νέο επικεφαλής του προσωπικού του.

Η επιμονή για δεύτερη ευκαιρία

Τρεις πηγές που βρίσκονται κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσαν στην Post ότι η Κέιτι Ζακαράια προσπαθεί ενεργά να προσελκύσει τον ίδιο και τον πρόσφατα διορισμένο επικεφαλής του προσωπικού, Στίβεν Μίλερ, με σκοπό να της δοθεί μια ακόμη ευκαιρία. Η ίδια η Ζακαράια ανέφερε ότι αποφάσισε να συνδράμει στην παρουσίαση της κάλυψης της βραδιάς των εκλογών του Right Side Broadcasting Network την περασμένη Τρίτη. Η κίνησή της αυτή έγινε με την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθούσε την απόδοσή της και θα έκρινε ότι είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη θέση.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η 42χρονη, η οποία είχε περάσει από οντισιόν κατά την πρώτη της προσπάθεια, φαίνεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επανέλθει στον Λευκό Οίκο. Η επιμονή της αυτή έχει γίνει θέμα συζήτησης στους κύκλους της Ουάσινγκτον, καθώς η προηγούμενη θητεία της ήταν εξαιρετικά σύντομη και σημαδεύτηκε από συγκεκριμένα γεγονότα.

Παρουσία στο Μαρ-α-Λάγκο

Το Σαββατοκύριακο, η Κέιτι Ζακαράια εθεάθη στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Η παρουσία της εκεί συνέπεσε με την περίοδο που ο πρόεδρος προετοιμαζόταν για σημαντικές αλλαγές στο προσωπικό του. Αυτές οι αλλαγές περιλάμβαναν την αντικατάσταση της Σούζι Γουάιλς από τον Στίβεν Μίλερ, μια κίνηση που αποτέλεσε την πρώτη του μεγάλη ανατροπή μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη.

Καθώς η θέση του γραμματέα Τύπου παραμένει κενή, η Ζακαράια παρατηρήθηκε «να κοιτάζει τον Τραμπ, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή του» το Σάββατο. Η σκηνή αυτή εκτυλίχθηκε στο πολυτελές αίθριο του κλαμπ Palm Beach, ενισχύοντας την εντύπωση ότι η προσπάθειά της για επιστροφή είναι ενεργή και στοχευμένη.

Η σύντομη θητεία και η πρώτη ενημέρωση

Η Κέιτι Ζακαράια είχε πραγματοποιήσει μία και μοναδική ενημέρωση ως γραμματέας Τύπου, η οποία έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου. Απολύθηκε μόλις πέντε ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, γεγονός που καθιστά τη θητεία της μία από τις συντομότερες στην ιστορία της θέσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης και μοναδικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η Ζακαράια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της 14λεπτης εμφάνισής της διαβάζοντας νευρικά ένα κείμενο.

Στην εν λόγω εμφάνιση, επανειλημμένα έκανε λάθη και έχανε τον ειρμό της, γεγονός που παρατηρήθηκε από τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, έδωσε τον λόγο σε μόλις τρεις δημοσιογράφους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν μέσα ενημέρωσης φιλικά προσκείμενα στους συντηρητικούς. Μετά την απόλυσή της, ακολούθησε μια σειρά τηλεοπτικών και άλλων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες, σύμφωνα με τις πηγές, ενίσχυσαν την εντύπωση ότι η παρουσία της θα αποτελούσε βάρος για τον Λευκό Οίκο στις ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

Οι αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ

Το ενδεχόμενο επιστροφής της Κέιτι Ζακαράια στη θέση του εκπροσώπου Τύπου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ. Μία από τις πηγές δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι είναι αστείο. Έχει μηδενικές πιθανότητες για αυτό», υπογραμμίζοντας την απόλυτη απόρριψη της ιδέας.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, εν τω μεταξύ, εξέφρασε την άποψή του λέγοντας: «Δεν σταμάτησε ποτέ. Είναι ψυχωτική. Πιστεύει ότι έκανε καλή δουλειά στη μία και μοναδική ενημέρωσή της». Επιπλέον, κάποιος άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι η επιστροφή της δεν θα συμβεί ούτε σε «ένα εκατομμύριο χρόνια», δείχνοντας το μέγεθος της αντίθεσης. Πηγές της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσαν ότι η ιδέα της επιστροφής της Ζακαράια αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό και αρνητική διάθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit