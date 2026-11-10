Οι ΗΠΑ απομάκρυναν αεροσκάφη από βρετανική βάση λόγω απειλών από το Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε τη Δευτέρα στην απομάκρυνση αεροσκαφών από μία δεύτερη αεροπορική βάση στη Βρετανία, έπειτα από απειλή που συνδέεται με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά την απόσυρση αμερικανικών βομβαρδιστικών από άλλη βρετανική βάση, λόγω ενός περιστατικού ασφαλείας που συνδέθηκε επίσης με την Τεχεράνη. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Απομάκρυνση αεροσκαφών από βρετανικές βάσεις

Ειδικότερα, δύο αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, τα οποία επιχειρούσαν από τη στρατιωτική βάση RAF Mildenhall, άλλαξαν πορεία νωρίτερα τη Δευτέρα και κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία. Αργότερα την ίδια ημέρα, αρκετά άλλα αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρίσκονταν στην ίδια βάση μεταφέρθηκαν επίσης στη Γερμανία, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες.

Αυτή η κίνηση του αμερικανικού στρατού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό, κατά το οποίο αποσύρθηκαν αμερικανικά βομβαρδιστικά από τη βάση RAF Fairford. Το περιστατικό ασφαλείας που οδήγησε σε αυτή την προηγούμενη απόσυρση είχε συνδεθεί επίσης με την Τεχεράνη, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας

Παράλληλα με την απομάκρυνση των αεροσκαφών, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας τόσο στη βάση RAF Mildenhall όσο και στη βάση RAF Lakenheath. Το επίπεδο ασφαλείας αναβαθμίστηκε στην κατηγορία «FPCON Charlie», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το ζήτημα και επικαλείται η Wall Street Journal.

Η κατάσταση προστασίας δυνάμεων, γνωστή ως Force Protection Condition (FPCON) Charlie, αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο αμυντικό επίπεδο απειλής στο σύστημα ασφαλείας του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Ενεργοποιείται όταν οι στρατιωτικές πληροφορίες υποδεικνύουν ότι είναι πιθανή κάποια μορφή τρομοκρατικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της εκτιμώμενης απειλής.

Η φύση της απειλής

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η ακριβής φύση της απειλής που στρέφεται κατά της βάσης RAF Mildenhall παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων. Ωστόσο, η σύνδεση της απειλής με το Ιράν έχει αναφερθεί ως ο βασικός λόγος για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις λεπτομέρειες της απειλής υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ.

Επίσημες δηλώσεις και απουσία σχολίων

Σχετικά με τις κινήσεις αυτές, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι δεν σχολιάζουν συστηματικά τη δραστηριότητα άλλων εθνών. Πρόσθεσε δε ότι αεροσκάφη και άλλα μέσα μετακινούνται τακτικά, ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αρνήθηκε να παράσχει στη Wall Street Journal λεπτομέρειες σχετικά με τη μετακίνηση των στρατιωτικών μέσων. Ωστόσο, σημείωσε ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη πραγματοποιούν τακτικά εναλλαγές μεταξύ εγκαταστάσεων και επιχειρησιακών τοποθεσιών για ποικίλους λόγους.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία για σχολιασμό. Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (US European Command) δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό, καθώς τα αιτήματα υποβλήθηκαν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos