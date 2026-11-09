Σκάνδαλο με τον CEO της Nvidia: Έρευνα για κατασκοπεία και την Άλις Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο ισχυρός επιχειρηματίας που βρίσκεται στο τιμόνι της Nvidia, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που συνδυάζει προσωπικό σκάνδαλο, επιχειρηματικά συμφέροντα και σοβαρές ανησυχίες για κατασκοπεία. Η δημόσια παραδοχή μιας εξωσυζυγικής σχέσης έχει προκαλέσει σάλο, καθώς οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζουν το ενδεχόμενο η Κίνα να έχει αξιοποιήσει την κατάσταση για να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή να επηρεάσει την αμερικανική τεχνολογική πολιτική.

Η υπόθεση και οι ανησυχίες για κατασκοπεία

Η υπόθεση αφορά την εξωσυζυγική σχέση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ, μια Κινέζα επιχειρηματία. Οι Αρχές των ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν κατά πόσο μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την προσωπική σχέση. Ο στόχος θα μπορούσε να είναι είτε η απόκτηση ευαίσθητων στοιχείων είτε η επίδραση σε αποφάσεις που αφορούν την αμερικανική τεχνολογική πολιτική.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης του Τζένσεν Χουάνγκ ως ηγέτη μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα βρίσκεται σε σκληρό ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κυριαρχία στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ οι δραστηριότητες της Nvidia συνδέονται άμεσα με τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον για τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών, οι οποίοι είναι αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρόσωπο της Άλις Χουάνγκ

Η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα επιχειρηματίας που διατηρούσε στενή σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για πιθανή κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου. Είναι επίσης γνωστή με το όνομα Χουάνγκ Λι.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκινά από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης και φτάνει μέχρι τον τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες τεχνολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία από κινεζική βάση δεδομένων ιδιωτικών επενδύσεων, στα πρώτα χρόνια της καριέρας της εργάστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Hunan TV και στον κρατικό σταθμό CCTV. Αργότερα, φέρεται να πέρασε στον τραπεζικό τομέα, αναλαμβάνοντας τη θέση της βοηθού του επικεφαλής ιδιωτικής τραπεζικής της HSBC. Στη συνέχεια, λέγεται ότι ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου στην επενδυτική εταιρεία CITIC Securities.

Ερωτήματα για το βιογραφικό της

Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με ορισμένα στοιχεία του βιογραφικού της Άλις Χουάνγκ. Όταν η New York Post επικοινώνησε με τους δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, το Hunan TV και το CCTV, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι η Χουάνγκ είχε εργαστεί εκεί. Μάλιστα, διευθυντικό στέλεχος του Hunan TV δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ το όνομά της.

Η εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε δώσει το «παρών» σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, νωρίτερα μέσα στο 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί από τις υπηρεσίες πληροφοριών για τις ανησυχίες που υπήρχαν γύρω από την Άλις Χουάνγκ, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία της υπόθεσης σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Η τρέχουσα κατάσταση της έρευνας

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί ότι υπήρξε διαρροή εταιρικών μυστικών από την Nvidia. Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το ενδεχόμενο μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών να προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την προσωπική σχέση του επικεφαλής της εταιρείας. Η έρευνα παραμένει ενεργή, εστιάζοντας στο αν η σχέση χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση ευαίσθητων στοιχείων ή την επιρροή σε αποφάσεις που αφορούν την αμερικανική τεχνολογική πολιτική.

Με πληροφορίες από: Newsit