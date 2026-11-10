Η μαφία «παρέλυσε» το Παλέρμο για την κηδεία νονού της νύχτας

Έντονη αίσθηση και οργή προκάλεσε στην Ιταλία η εξαναγκαστική λαϊκή συμμετοχή σε κηδεία «νονού» της μαφίας, η οποία έλαβε χώρα στο Παλέρμο της Σικελίας. Μέλη του οργανωμένου εγκλήματος ανάγκασαν τους επιχειρηματίες της πόλης να κλείσουν τα καταστήματά τους την ώρα που περνούσε η νεκρική πομπή του Εμανουέλε Ρουμπίνο. Παράλληλα, σταμάτησαν την κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας ένα «θέαμα» που τρόμαξε τουρίστες και εξόργισε χιλιάδες κατοίκους.

Η πομπή του «νονού» και η επιβολή της μαφίας

Η κηδεία του Εμανουέλε Ρουμπίνο, ενός «νονού» της νύχτας, πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο, την πρωτεύουσα της Σικελίας, στις 9 Νοεμβρίου. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μέλη του οργανωμένου εγκλήματος αποφάσισαν να τιμήσουν τον Ρουμπίνο με έναν ιδιαίτερο και επιβλητικό τρόπο, που προκάλεσε την αντίδραση της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η μαφία ανάγκασε τους επιχειρηματίες της πόλης να «κατεβάσουν ρολά ως ένδειξη πένθους». Αυτό συνέβη την ώρα που περνούσε η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Ρουμπίνο, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τους εμπόρους της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς της πόλης, της Μπαλαρό, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους.

Διακοπή κυκλοφορίας και «μαφιόζικο» θέαμα στους δρόμους

Πέρα από το εξαναγκαστικό κλείσιμο των καταστημάτων, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησαν και σε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικό δρόμο του Παλέρμο. Στην κεφαλή της πομπής βρίσκονταν μοτοσικλέτες, ενώ η ατμόσφαιρα συμπληρώθηκε με κροτίδες και βεγγαλικά, δημιουργώντας ένα «funeral show».

Αυτό το «θέαμα» και η επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους προκάλεσε έντονη αίσθηση και οργή σε ολόκληρη την Ιταλία. Οι τουρίστες που βρέθηκαν στην περιοχή τρόμαξαν, ενώ χιλιάδες κάτοικοι του Παλέρμο εξοργίστηκαν από τις συμπεριφορές αυτές, νιώθοντας ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας.

Η αντίδραση του δημάρχου και η παρέμβαση της αστυνομίας

Ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, αντέδρασε άμεσα στις ενέργειες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας».

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι «όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής». Η άμεση παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η επιβολή του μαφιόζικου «νόμου» στην περιοχή του Παλέρμο.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του Εμανουέλε Ρουμπίνο

Ο εκλιπών Εμανουέλε Ρουμπίνο, ο οποίος τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, είχε ένα βαρύ ποινικό παρελθόν. Είχε καταδικαστεί από πρωτοβάθμιο δικαστήριο της σικελικής πόλης σε κάθειρξη δώδεκα ετών για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια, η οποία είχε διαπραχθεί το 2016.

Επιπλέον, ο Ρουμπίνο είχε κριθεί ένοχος και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη εννέα ετών για εκβιασμούς. Οι εκβιασμοί αυτοί αφορούσαν την επιβολή του υποχρεωτικού μαφιόζικου δασμού προστασίας σε ξένους εμπόρους που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του στο οργανωμένο έγκλημα.

Συντονισμός και οργάνωση μέσω διαδικτύου

Οι ενέργειες για την οργάνωση της κηδείας και την επιβολή των «τιμών» στον Εμανουέλε Ρουμπίνο φέρεται να αποφασίστηκαν έπειτα από συνεννόηση μέσω διαδικτύου. Μέλη του οργανωμένου εγκλήματος συντονίστηκαν για να πραγματοποιήσουν αυτό το «funeral show» στο Παλέρμο, το οποίο εκτυλίχθηκε υπό τα έκπληκτα μάτια των κατοίκων και των παρευρισκομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis