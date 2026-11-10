Ο Τέντι Ρινέρ, ολυμπιονίκης του τζούντο, υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας το 2027

Ο Τέντι Ρινέρ, ο γνωστός αθλητής του τζούντο και πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, ανακοίνωσε την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ένα νέο πρόσωπο στην ήδη πολυπληθή κούρσα για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο 37χρονος αθλητής, ο οποίος χαίρει τεράστιας δημοτικότητας στη Γαλλία, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή απέναντι στην έντονη πολιτική πόλωση που επικρατεί στη χώρα.

Υποψηφιότητα με στόχο την ενότητα

Ο Τέντι Ρινέρ, με τα πέντε χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στο ενεργητικό του, δήλωσε ότι δεν ανήκει ούτε στη Δεξιά ούτε στην Αριστερά. Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να γίνει «ο πρόεδρος που ενώνει» τους Γάλλους πολίτες.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», ο Γάλλος Ολυμπιονίκης παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της υποψηφιότητάς του. «Ονομάζομαι Τέντι Ρινέρ και σας το λέω κοιτάζοντάς σας στα μάτια: Είμαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση στην κριτική και οι λόγοι της απόφασης

Ο Ρινέρ αναγνώρισε ότι η υποψηφιότητά του μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και κριτική. «Ξέρω τι θα πουν για μένα. Ότι είμαι τρελός. Ότι δεν προέρχομαι από το κατεστημένο, ότι δεν γνωρίζω τους κανόνες του παιχνιδιού, ότι δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική», ανέφερε στο βίντεό του.

Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Γαλλία δεν του επιτρέπει να παραμείνει απλός παρατηρητής. Επικαλέστηκε το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, την ακρίβεια στα τρόφιμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις, το σωστό οικογενειακό όνομα ή το επιθυμητό χρώμα δέρματος.

«Αν το να αρνούμαι να σκύψω το κεφάλι και να αποδεχθώ το χάος σημαίνει ότι είμαι τρελός, τότε ναι, είμαι εντελώς τρελός», πρόσθεσε, απαντώντας σε όσους ενδεχομένως τον χαρακτηρίσουν ως τέτοιο.

Το σύνθημα και οι αρχές της εκστρατείας

Το κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του Τέντι Ρινέρ είναι «Η Γαλλία που θέλουμε». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται «κοινή λογική, σταθερότητα και δικαιοσύνη» για να προχωρήσει μπροστά.

Γεννημένος στη Γουαδελούπη, μια γαλλική υπερπόντια περιοχή στην Καραϊβική, και μεγαλωμένος στο Παρίσι, ο Ρινέρ επιχειρεί να μεταφέρει στην πολιτική την εικόνα του μαχητή που οικοδόμησε στη διάρκεια της αθλητικής του σταδιοδρομίας.

Από τα τατάμι στην πολιτική αρένα

Ο Τέντι Ρινέρ συνδέει την πολυετή παρουσία του στις μεγαλύτερες διοργανώσεις τζούντο με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Γαλλία. «Ο αγώνας ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου. Ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την εμπειρία του στον αγώνα.

Τόνισε επίσης ότι «Η Γαλλία δεν χρειάζεται έναν επαγγελματία πολιτικό που απαγγέλλει αποστηθισμένα μαθήματα και καβγαδίζει όλη μέρα», υποδεικνύοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Τέντι Ρινέρ προκάλεσε άμεσα σχόλια και αντιδράσεις. Πολιτικοί όπως ο Μελανσόν, η Μαρίν και ο Λισνάρ αναφέρθηκαν χιουμοριστικά σε άλλες πολεμικές τέχνες, σχολιάζοντας την εξέλιξη της πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Newsit