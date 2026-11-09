Η «νύφη του Μουντιάλ» σε απόγνωση μετά την οικονομική κρίση στην Παραγουάη

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της βιώνει η Λαρίσα Ρικέλμε, η γυναίκα που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η «Νύφη του Μουντιάλ» κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010. Το μοντέλο και τηλεπερσόνα από την Παραγουάη έχει επηρεαστεί άμεσα από τη χρηματοπιστωτική κρίση που πλήττει την Ueno Bank στη χώρα της, καθώς μεγάλο μέρος των προσωπικών της αποταμιεύσεων παραμένει απρόσιτο. Η οικονομική αναστάτωση δεν είναι η μόνη πρόκληση, καθώς συνοδεύεται και από έντονη επαγγελματική αβεβαιότητα, δεδομένου ότι η εταιρεία επικοινωνίας στην οποία εργαζόταν βρίσκεται σε διαδικασία κλεισίματος και αναδιάρθρωσης.

Η κρίση της Ueno Bank και οι επιπτώσεις της

Η οικονομική κρίση στην Παραγουάη έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τη Λαρίσα Ρικέλμε, όπως και πολλούς άλλους πολίτες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης να αναστείλει τις δραστηριότητες της Ueno Bank. Το χρηματοπιστωτικό αυτό ίδρυμα τέθηκε σε διαδικασία εξυγίανσης, μια ενέργεια που κρίθηκε απαραίτητη λόγω σοβαρών προβλημάτων φερεγγυότητας που αντιμετώπιζε.

Σε δηλώσεις της στα μέσα ενημέρωσης, η Ρικέλμε αποκάλυψε ότι είχε τοποθετήσει ένα σημαντικό μέρος των εισοδημάτων της στην Ueno Bank. Εκεί διατηρούσε, μεταξύ άλλων, και μια επένδυση σταθερού εισοδήματος. Όπως εξήγησε η ίδια, η απρόσμενη αυτή εξέλιξη την έχει επηρεάσει σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο οικονομικά όσο και επαγγελματικά. Η επιλογή της να αφιερωθεί στην εταιρεία, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες, την καθιστά πλέον πιο ευάλωτη στην παρούσα κατάσταση.

Προσωπική αγωνία και απρόσιτες αποταμιεύσεις

Η γνωστή Παραγουανή διευκρίνισε ότι, παρόλο που διαθέτει και άλλες πηγές εισοδήματος, καθώς και έναν λογαριασμό σε διαφορετική τράπεζα, το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεών της βρισκόταν στην Ueno Bank. Αυτά τα χρήματα αντιπροσωπεύουν χρόνια σκληρής δουλειάς και προσεκτικού οικονομικού προγραμματισμού, καθώς είχαν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια εννέα ετών.

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ ούτε να φάω», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λαρίσα Ρικέλμε, περιγράφοντας την απόγνωση και την αγωνία που βιώνει. Πρόσθεσε, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Μιλάμε για χρήματα που αντιπροσωπεύουν χρόνια δουλειάς και οικονομικού προγραμματισμού. Στη δική μου περίπτωση, έχω επίσης μια επένδυση και περιμένω επίσημη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες αρχές».

Επαγγελματική αβεβαιότητα και κύμα απολύσεων

Τα προβλήματα για τη Λαρίσα Ρικέλμε δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο οικονομικό σκέλος των αποταμιεύσεών της. Η ίδια εργαζόταν ενεργά στη VMedia, μια εταιρεία επικοινωνίας που είχε άμεση σύνδεση με τον επιχειρηματικό όμιλο ο οποίος ήλεγχε την Ueno Bank. Η τρέχουσα αναδιάρθρωση και το κλείσιμο ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις σε ολόκληρο το εργασιακό περιβάλλον.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε ένα κύμα εργασιακής ανασφάλειας, επηρεάζοντας περισσότερους από 300 εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις. Η Ρικέλμε, από την πλευρά της, δεν είχε λάβει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την απόλυσή της, ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν η συνεργασία της με την εταιρεία θα συνεχιστεί στο μέλλον.

Ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις στην Παραγουάη

Η οικονομική κρίση στην Παραγουάη, όπως αυτή εκδηλώθηκε μέσω της αναστολής των δραστηριοτήτων της Ueno Bank, έχει ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από τις προσωπικές δυσκολίες της Λαρίσα Ρικέλμε. Η ίδια, ως αναγνωρίσιμο πρόσωπο και influencer, έχει αναφερθεί στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα της, τονίζοντας με έμφαση ότι «υπάρχουν άνθρωποι που χτυπούν τις πόρτες για φαγητό».

Η αναστολή των δραστηριοτήτων της τράπεζας και η επακόλουθη αναδιάρθρωση του ευρύτερου επιχειρηματικού ομίλου έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας για πολλούς πολίτες και εργαζομένους. Η αναμονή για επίσημες ενημερώσεις σχετικά με την τύχη των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων αποτελεί κοινή αγωνία για όλους όσους έχουν επηρεαστεί άμεσα από αυτή τη χρηματοπιστωτική αναταραχή.

Με πληροφορίες από: Athletiko