Νίκη-δήλωση για τους Λέικερς στο Ντιτρόιτ, καταιγιστικοί οι Σέλτικς

Καταιγιστική ήταν η δράση στα παρκέ του ΝΒΑ, με επτά σημαντικές αναμετρήσεις να διεξάγονται και να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους. Ξεχώρισαν οι νίκες των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Ντιτρόιτ Πίστονς, παρά την απουσία βασικού τους παίκτη, καθώς και η άνετη επικράτηση των Μπόστον Σέλτικς εναντίον των Μιλγουόκι Μπακς. Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησαν επίσης οι Ντάλας Μάβερικς και οι Φιλαδέλφεια 76ερς.

Μεγάλη νίκη για τους Λέικερς στο Ντιτρόιτ

Μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της βραδιάς έλαβε χώρα στο Ντιτρόιτ, όπου οι τοπικοί Πίστονς υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες κατάφερε να αποσπάσει μία σημαντική νίκη, παρόλο που αγωνίστηκε χωρίς την παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς, ενός εκ των βασικών της παικτών. Η απουσία αυτή δεν εμπόδισε τους Λέικερς να δείξουν την αγωνιστική τους αξία και να φτάσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Σε αυτή την αναμέτρηση, το άστρο του Όστιν Ριβς έλαμψε ιδιαίτερα. Ο χαρισματικός άσος πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σημειώνοντας 43 πόντους, μία επίδοση που αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα. Η ομάδα του προπονητή Τζέι Τζέι Ρέντικ, με αυτή τη νίκη, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 9-2. Από την πλευρά των Πίστονς, ο Ντάνις Τζένκινς προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας 31 πόντους, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα με τελικό σκορ 116-121.

Οι Σέλτικς συνεχίζουν ακάθεκτοι στο Μιλγουόκι

Εύκολο έργο είχαν οι Μπόστον Σέλτικς στην αναμέτρησή τους στο Μιλγουόκι, όπου αντιμετώπισαν τους Μπακς. Η ομάδα του προπονητή Τζόε Μαζούλα συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στην τρέχουσα σεζόν, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-2. Οι Κέλτες παρουσιάστηκαν σε εξαιρετική κατάσταση, επιδεικνύοντας την ανωτερότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Πολ Τζορτζ ήταν σε πολύ καλή μέρα για τους Σέλτικς, σημειώνοντας 27 πόντους και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ακόμα μία νίκη της ομάδας του στην regular season. Στην αντίπερα όχθη, τα «ελάφια» των Μπακς υποχώρησαν στο ρεκόρ 1-9, παρά την προσπάθεια του Κάιλ Κούζμα, ο οποίος πέτυχε επίσης 27 πόντους. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 97-117 υπέρ των Σέλτικς.

Εντυπωσιακοί Μάβερικς και 76ερς

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς, ξεχώρισε η εμφατική νίκη των Ντάλας Μάβερικς απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς. Οι Μάβερικς επικράτησαν με διαφορά 37 πόντων, δείχνοντας την αγωνιστική τους υπεροχή. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Κούπερ Φλαγκ είχε μία εξαιρετική εμφάνιση, καταγράφοντας 25 πόντους και 12 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα εντυπωσιακό 130-93.

Παράλληλα, οι Φιλαδέλφεια 76ερς πέρασαν νικηφόρα από το Σικάγο, επικρατώντας των Μπουλς με σκορ 121-127. Με αυτή τη νίκη, οι 76ερς κατάφεραν να παραμείνουν ψηλά στην κατάταξη της Ανατολής, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία τους στο πρωτάθλημα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς

Η δράση του ΝΒΑ περιλάμβανε και άλλες αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν με τα εξής αποτελέσματα:

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ με σκορ 115-100.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Νιού Όρλινς Πέλικανς με 139-123.

Τέλος, οι Μαϊάμι Χιτ κέρδισαν τους Σακραμέντο Κινγκς με 108-114.

Με πληροφορίες από: Athletiko