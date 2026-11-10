Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια στο δεκάμηνο του 2026

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, σηματοδοτώντας μια σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών της χώρας. Συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 35,2%, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως κινητήρια δύναμη για την κινεζική οικονομία. Η επίτευξη αυτού του ορίου συνέβη έναν μήνα νωρίτερα σε σύγκριση με το 2025, όταν το αντίστοιχο ποσό είχε επιτευχθεί τον Νοέμβριο.

Η επίδοση του εμπορικού πλεονάσματος

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας καταδεικνύουν ότι το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εξαγωγές καταγράφουν σημαντική άνοδο, παρά τις εσωτερικές πιέσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κινεζική οικονομία.

Η συνολική αύξηση των εξαγωγών ανήλθε στο 35,2%, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή εξωστρέφεια της Κίνας. Η επίτευξη του ορίου του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων τον Οκτώβριο του 2026, έναντι του Νοεμβρίου του 2025, αναδεικνύει την επιτάχυνση των εμπορικών επιδόσεων της χώρας.

Ενίσχυση των εξαγωγών προς ΗΠΑ

Οι εμπορικές σχέσεις της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν επίσης σημαντική ενίσχυση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι αποστολές προϊόντων προς την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά 32,9%, παρά τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο και τους δασμούς που είχαν επιβληθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2026, η συνολική αξία των κινεζικών εξαγωγών ανήλθε στα 412,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτό το ποσό, τα 46,4 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούσαν την αμερικανική αγορά, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τα 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν ανέλθει οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενισχύθηκαν κατά 24,4%, φθάνοντας τα 54,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 48,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 310 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι 276,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026. Αυτό το πλεόνασμα σημείωσε αύξηση 28,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το 2025.

Η αντίθεση με την εγχώρια οικονομία

Η εντυπωσιακή ενίσχυση των εξαγωγών έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα της εγχώριας οικονομίας της Κίνας, η οποία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ανακτήσει τη δυναμική που παρουσίαζε πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από εσωτερικές προκλήσεις που επηρεάζουν την οικονομική της σταθερότητα.

Μεταξύ των προβλημάτων συγκαταλέγονται οι αποπληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ασκούνται στην αγορά, καθώς και η περιορισμένη καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Επιπλέον, η κινεζική οικονομία χαρακτηρίζεται από πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ενώ παραμένει σε εξέλιξη μια σοβαρή κρίση στον τομέα των ακινήτων, προσθέτοντας περαιτέρω πολυπλοκότητα στην εγχώρια οικονομική κατάσταση.

Ο ρόλος των εξαγωγών στην ανάπτυξη

Παρά τις εσωτερικές δυσκολίες, οι εξαγωγές έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό παράγοντα ανάπτυξης για την κινεζική οικονομία. Η αυξημένη διεθνής ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την ανοδική πορεία, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις αδυναμίες της εγχώριας αγοράς.

Ιδιαίτερη συμβολή στην ενίσχυση των εξαγωγών έχουν προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τα ηλεκτρικά οχήματα. Η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για αυτές τις κατηγορίες προϊόντων έχει προσφέρει σημαντική ώθηση στην κινεζική εξαγωγική δραστηριότητα, διατηρώντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε θετικό πρόσημο.

Με πληροφορίες από: Enikos