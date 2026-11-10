Καραβάνι με περισσότερους από 1.000 μετανάστες κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ από το Μεξικό

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες από χώρες της Κεντρικής Αμερικής έχουν εισέλθει στο Μεξικό, με απώτερο σκοπό να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καραβάνι έφτασε στην πόλη Ταπατσούλα την Κυριακή, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Η κίνησή τους αυτή έρχεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν ελπίδες για πιθανή αλλαγή στην αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

Η άφιξη του καραβανιού και οι προσδοκίες

Το καραβάνι, αποτελούμενο από περισσότερους από χίλιους μετανάστες, έφτασε στο Μεξικό με τα πόδια, ξεκινώντας την πορεία του προς τα βόρεια. Οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπως η Ονδούρα, η Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ. Κατά την άφιξή τους στην Ταπατσούλα, ορισμένοι κρατούσαν σημαίες της Ονδούρας, ενώ άλλοι είχαν περασμένες στον λαιμό τους σημαίες της Γουατεμάλας.

Επίσης, δύο πλακάτ με την επιγραφή «κεντροαμερικανικό καραβάνι» και χριστιανικά μηνύματα ήταν ορατά μεταξύ των μεταναστών. Η πορεία τους αυτή πραγματοποιείται μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης. Το αποτέλεσμα αυτό έχει ενισχύσει τις προσδοκίες ορισμένων μεταναστών για μια πιο ευνοϊκή μεταναστευτική πολιτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις των μεταναστών και η πολιτική Τραμπ

Οι ελπίδες για αλλαγή στην αμερικανική μεταναστευτική πολιτική εκφράστηκαν από τους ίδιους τους μετανάστες. Ο 25χρονος Μισαέλ Βάσκες, υπήκοος Ονδούρας, δήλωσε ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές τού έδωσε ελπίδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είναι κάτι που ευνοεί τους μετανάστες».

Από την πλευρά του, ο Πάμπλο Γκαρσία, 23 ετών, εργάτης οικοδομών, υποστήριξε ότι «ο μόνος που αντιτίθεται στους μετανάστες είναι ο Ντόναλντ Τραμπ». Η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προβλέπει δραστικό περιορισμό της υποδοχής μεταναστών στα νότια σύνορα και εντατικοποίηση των μέτρων κατά των μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα σε ολόκληρη τη χώρα, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις στο παρελθόν.

Στις πρόσφατες εκλογές, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ενώ υπέστη ήττες και σε αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνητών σε πολιτείες-κλειδιά, όπως το Τέξας. Αυτή η εξέλιξη τροφοδοτεί τις προσδοκίες των μεταναστών για μια πιθανή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Η στάση των μεξικανικών αρχών

Παρά τις προσδοκίες των μεταναστών, οι πιθανότητες να διασχίσουν ολόκληρο το Μεξικό και να φτάσουν στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται περιορισμένες. Οι μεξικανικές αρχές έχουν ανακόψει αντίστοιχες πορείες τους προηγούμενους μήνες, δείχνοντας μια σταθερή στάση απέναντι σε τέτοια καραβάνια.

Συγκεκριμένα, τα προηγούμενα καραβάνια ανακόπηκαν από την Εθνική Φρουρά και τις μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης προτού καταφέρουν να εγκαταλείψουν την πολιτεία Τσιάπας, η οποία συνορεύει με τη Γουατεμάλα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια εντός της μεξικανικής επικράτειας.

Προηγούμενες προσπάθειες και η ιστορία των καραβανιών

Το τρέχον καραβάνι είναι το τρίτο που αναχώρησε από την Ονδούρα από τον Σεπτέμβριο, με προορισμό τις ΗΠΑ. Στις δύο προηγούμενες ομάδες είχαν ενταχθεί δεκάδες πολίτες από το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και τη Νικαράγουα, πέραν των Ονδούριων. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες σε αυτές τις προηγούμενες προσπάθειες κατάφεραν να διανύσουν μόλις 250 χιλιόμετρα εντός της μεξικανικής επικράτειας, προτού οι αρμόδιες αρχές διαλύσουν τα καραβάνια.

Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες μετανάστευσης του Μεξικού χορήγησαν άδειες προσωρινής διαμονής σε ορισμένους από αυτούς τους μετανάστες, προσφέροντας μια προσωρινή λύση. Ανάλογες προσπάθειες μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονταν τόσο κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ όσο και κατά τη διακυβέρνηση των Δημοκρατικών, υπογραμμίζοντας τη συνεχή φύση του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Enikos