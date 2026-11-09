Καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρου: Πάνω από 360 εκατ. ευρώ σε αναμονή τριών μηνών

Πάνω από 362 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου παρέμεναν σε εκκρεμότητα για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών τον Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και υποδεικνύουν αυξημένες καθυστερήσεις στην πληρωμή χρημάτων προς τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις.

Ενώ το συνολικό ποσό των επιστροφών που εκκρεμούσαν παρουσίασε μια μείωση, αυξήθηκαν σημαντικά οι υποθέσεις που είχαν ξεπεράσει το τρίμηνο αναμονής χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές.

Εκτεταμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές

Οι επιστροφές φόρου που είχαν περάσει τις 90 ημέρες αναμονής έφτασαν τα 362 εκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο. Αυτό το ποσό αποτελεί μέρος των συνολικών εκκρεμών επιστροφών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 979 εκατομμύρια ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όπου το συνολικό ποσό ήταν 1,023 δισεκατομμύρια ευρώ, παρατηρείται μείωση στο σύνολο, αλλά ταυτόχρονη αύξηση των υποθέσεων με μακροχρόνια εκκρεμότητα.

Υπερδιπλασιασμός ληξιπρόθεσμων επιστροφών

Μια σημαντική επιδείνωση αποτυπώνεται στις ληξιπρόθεσμες επιστροφές, οι οποίες υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκκρεμότητες από την πλευρά των δικαιούχων. Το ποσό αυτό υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας τα 192 εκατομμύρια ευρώ τον Σεπτέμβριο, από 90 εκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο.

Από τα συνολικά 362 εκατομμύρια ευρώ που είχαν ξεπεράσει τις 90 ημέρες, τα 170 εκατομμύρια ευρώ συνδέονταν με εξωγενείς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τη μη ανταπόκριση του δικαιούχου ή την εκκρεμή προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις αυτές, η ολοκλήρωση της επιστροφής προϋποθέτει την τακτοποίηση του φακέλου από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Τα υπόλοιπα 192 εκατομμύρια ευρώ αποτελούσαν τις λοιπές ληξιπρόθεσμες επιστροφές, για τις οποίες η διαδικασία πληρωμής παρέμενε ανοιχτή από την πλευρά της διοίκησης. Παράλληλα, ποσά 617 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονταν σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών τον Σεπτέμβριο, έναντι 775 εκατομμυρίων ευρώ τον Αύγουστο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Για όσους περιμένουν χρήματα από επιστροφές φόρου, βασική προϋπόθεση για την πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό είναι η σωστή δήλωση του IBAN στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και στο όνομα του δικαιούχου.

Η καταχώριση του IBAN πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού IBAN», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Δικαιολογητικά και συμψηφισμός οφειλών

Είναι επίσης απαραίτητο οι δικαιούχοι να ελέγχουν για τυχόν αίτημα υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών και να ανταποκρίνονται στις σχετικές ειδοποιήσεις της φορολογικής υπηρεσίας. Όταν υπάρχει εκκρεμότητα στον φάκελο, η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί αναγκαίο βήμα για να προχωρήσει η διαδικασία της επιστροφής.

Στις επιστροφές φόρου εισοδήματος, η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω συμψηφισμού με οφειλές. Για τον λόγο αυτό, ο δικαιούχος χρειάζεται να ελέγχει τόσο την τραπεζική πίστωση όσο και την εικόνα των χρεών του στην ΑΑΔΕ, ώστε να διαπιστώνει πώς έχει τακτοποιηθεί το πιστωτικό ποσό. Η αναμονή υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τίτλου επιστροφής.

Με πληροφορίες από: Newsit