Τραμπ: «Θετική ορμή» για συμφωνία με το Ιράν, αλλά ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε ετοιμότητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες πως βλέπει «θετική ορμή» προς τη σύναψη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Η δήλωση αυτή έγινε έπειτα από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του εμιράτου του Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Παρά την αισιοδοξία για τις επαφές, ο αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο στρατός των ΗΠΑ παραμένει σε ετοιμότητα για επέμβαση.

Οι επαφές και ο ρόλος του Κατάρ

Οι επαφές για να αποφευχθεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών μοιάζουν να έχουν ενταθεί πρόσφατα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

Το Κατάρ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο ως μεσολαβητής στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι αντιφατικές τοποθετήσεις του Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνηθίζει τις αντιφατικές τοποθετήσεις για το Ιράν, άφησε και πάλι να πλανάται το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων. Μολονότι χαρακτήρισε «μάλλον απίθανο» να ξαναρχίσουν ευρείας κλίμακας βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν, επέμεινε ότι ο στρατός των ΗΠΑ παραμένει «έτοιμος να επέμβει». Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μέσω της πλατφόρμας Truth Social, μετά το πέρας της συνάντησης με τον Καταριανό αξιωματούχο.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η χώρα του, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και «άλλοι», θα προτιμούσαν το status quo. Η θέση αυτή υποδηλώνει μια προτίμηση για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, παρά τις συζητήσεις για μια νέα συμφωνία.

Προηγούμενες δηλώσεις για τον πόλεμο

Ήδη, προχθές Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος είχε διαβεβαιώσει πως είναι «πολύ απίθανο» να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Σε δηλώσεις του στο CNN εκείνη την ημέρα, είχε αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή «θα εξαρτηθεί από το εάν (οι Ιρανοί) θα υπογράψουν ισχυρή συμφωνία».

Οι συνεχείς αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ σε μια πιθανή συμφωνία, αλλά και στην ετοιμότητα για στρατιωτική επέμβαση, διαμορφώνουν ένα σύνθετο τοπίο στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Στην άλλη πλευρά, οι Ιρανοί μοιάζουν να βρίσκονται σε μήκος κύματος πολύ διαφορετικό από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Ο γραμματέας του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ, τόνισε μέσω της πλατφόρμας X: «Σταματήστε να κατασκευάζετε ψευδείς ειδήσεις για φανταστικές συνομιλίες». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την απόρριψη των αναφορών περί διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Τεχεράνης.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ έκρινε επίσης ότι «ο πόλεμος εναντίον του Ιράν ήδη κατέστρεψε την αμερικανική κυβέρνηση». Αναφέρθηκε στην εκλογική πανωλεθρία της ρεπουμπλικανικής παράταξης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, συνδέοντας την έκβαση των εκλογών με την πολιτική έναντι του Ιράν.

Ο αντίκτυπος στην αμερικανική πολιτική

Πράγματι, ο αμερικανός πρόεδρος, αλλά κυρίως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, αναγνώρισαν ότι ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου, ήταν παράγοντας που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη νίκη των δημοκρατικών. Η παραδοχή αυτή από ανώτατους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης αναδεικνύει την επιρροή των διεθνών εξελίξεων και των οικονομικών επιπτώσεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis