Βόρεια Κορέα: Δοκίμασε νέες τορπίλες υψηλής ταχύτητας και σχεδιάζει την ένταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την επιτυχή δοκιμή ενός νέου συστήματος τορπιλών υψηλής ταχύτητας, το οποίο σχεδιάζει να εντάξει στο Πολεμικό Ναυτικό της έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω μιας σειράς διαδοχικών δοκιμών οπλικών συστημάτων από την Πιονγκγιάνγκ, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των ναυτικών της δυνάμεων και την ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Επιτυχής δοκιμή τορπιλών υψηλής ταχύτητας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε μια νέα δοκιμή τορπιλών υψηλής ταχύτητας. Η δοκιμή αυτή κρίθηκε επιτυχής, καθώς επέτρεψε την «επαλήθευση της αποτελεσματικότητας στη μάχη του νέου τύπου συστήματος τορπιλών υψηλής ταχύτητας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Το πρακτορείο ειδήσεων KCNA γνωστοποίησε επίσης ότι η χώρα σκοπεύει να εντάξει τις συγκεκριμένες τορπίλες στο οπλοστάσιο του Πολεμικού Ναυτικού της από τις αρχές του 2027. Ωστόσο, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου αυτού οπλικού συστήματος.

Συνεχείς δοκιμές οπλικών συστημάτων

Η πρόσφατη δοκιμή του συστήματος τορπιλών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και εντατικό πλαίσιο διαδοχικών δοκιμών οπλικών συστημάτων που έχει πραγματοποιήσει η Πιονγκγιάνγκ το τελευταίο διάστημα. Η σειρά αυτή των δοκιμών περιλαμβάνει μια ποικιλία οπλικών μέσων, όπως πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και άλλες τορπίλες, αναδεικνύοντας τις προσπάθειες της χώρας για στρατιωτική αναβάθμιση.

Ειδικότερα, στα μέσα Οκτωβρίου, οι βορειοκορεατικές αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει τη δοκιμή μιας τορπίλης ακριβείας. Το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την καθοδήγησή του και τον αποτελεσματικό εντοπισμό των στόχων του, σηματοδοτώντας μια περαιτέρω εξέλιξη στις στρατιωτικές τεχνολογίες της Βόρειας Κορέας.

Προτεραιότητα στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει αναδείξει ως βασική προτεραιότητα της εθνικής άμυνας την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ναυτικών δυνάμεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης, έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση του βορειοκορεατικού στόλου.

Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2025, η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην καθέλκυση δύο νέων αντιτορπιλικών πλοίων, το καθένα εκ των οποίων διαθέτει εκτόπισμα 5.000 τόνων. Παράλληλα με αυτές τις κινήσεις, η χώρα επιδιώκει ενεργά την απόκτηση μιας νέας κλάσης πολεμικών πλοίων, τα οποία θα έχουν σημαντικά μεγαλύτερο εκτόπισμα, φτάνοντας τους 10.000 τόνους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ναυτικής της ισχύος και της παρουσίας της στη θάλασσα.

Δηλώσεις Κιμ Γιονγκ Ουν για νέο πλοίο

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν προέβη σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με την κατασκευή ενός νέου πλοίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο αυτό θα διαθέτει προηγμένες δυνατότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως πυρηνικές ικανότητες, και τις οποίες «δεν έχει καμιά άλλη χώρα στον κόσμο».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες της Πιονγκγιάνγκ στον τομέα της ναυτικής άμυνας και την πρόθεσή της να αναπτύξει και να ενσωματώσει προηγμένα οπλικά συστήματα που θα την διαφοροποιούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της ευρύτερης στρατηγικής της χώρας για την ενίσχυση της άμυνάς της και την προβολή ισχύος.

Με πληροφορίες από: Enikos