Η Μάλτα μπλόκαρε τη συμφωνία της ΕΕ για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου η συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin), η οποία είχε ως αντικείμενο την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού. Η Μάλτα ήταν η μοναδική χώρα που δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της στη συμβιβαστική πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας, εμποδίζοντας έτσι την επίτευξη της απαιτούμενης ομοφωνίας. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί σε εκκρεμότητα την επικαιροποίηση του πλαισίου που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το 2011.

Η διαφωνία της Μάλτας και η έλλειψη ομοφωνίας

Στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ecofin, συζητήθηκε εκτενώς η πρόταση για μια συνολική επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τη φορολογία στα τσιγάρα και τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα. Παρά το γεγονός ότι 26 από τα 27 κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία επί της πρότασης, η Μάλτα διατήρησε τις επιφυλάξεις της και δεν συναίνεσε, καθιστώντας αδύνατη την ομόφωνη έγκριση.

Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών και προεδρεύων του Ecofin, Σάιμον Χάρις, εξέφρασε τη λύπη του για το αποτέλεσμα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε τελική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία του καπνού. Παρά τη δυσαρέσκεια για την έλλειψη οριστικής συμφωνίας, ο κ. Χάρις τόνισε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Στόχοι της αναθεώρησης και προστασία της δημόσιας υγείας

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας έχει ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των προϊόντων καπνού. Το υφιστάμενο πλαίσιο έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το 2011, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες της αγοράς και στην εμφάνιση νέων προϊόντων νικοτίνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει, μέσω αυτής της παρέμβασης, να συνδέσει τη φορολογική πολιτική με τους στόχους δημόσιας υγείας και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η αναθεώρηση αποσκοπεί στον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τους φορολογικούς κανόνες και στην ενίσχυση των πολιτικών προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπονται στην πρόταση αφορά την επέκταση του συστήματος ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει ότι στο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ενταχθούν για πρώτη φορά προϊόντα που έχουν αποκτήσει σημαντική παρουσία στην αγορά, αλλά δεν υπάγονται σήμερα στο ίδιο ενιαίο καθεστώς με τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού.

Παράλληλα, η αναθεώρηση προβλέπει μεγαλύτερη σύγκλιση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών μεταξύ των κρατών-μελών. Η ιρλανδική προεδρία είχε καταθέσει μια συμβιβαστική πρόταση με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε αυτό το ζήτημα, η οποία όμως δεν έλαβε την απαιτούμενη ομοφωνία.

Επόμενα βήματα και δηλώσεις του Σάιμον Χάρις

Ο Σάιμον Χάρις υπογράμμισε ότι η πρόταση που τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν ισορροπημένη, επιχειρώντας να συνδυάσει την προστασία της δημόσιας υγείας με την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Επανέλαβε τη δέσμευση της ιρλανδικής προεδρίας να συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης με το κράτος-μέλος που εξακολουθεί να διαφωνεί.

Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου το σύνολο της διαπραγμάτευσης. Αντιθέτως, η προσπάθεια θα συνεχιστεί με στόχο την επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, ώστε να προχωρήσει η αναγκαία επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit