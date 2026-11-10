Τραμπ: Δεν χρειάζεται νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, η σύγκρουση έχει ουσιαστικά τελειώσει

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πρόθεσή του να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Κατά την αιφνιδιαστική του εμφάνιση στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου το απόγευμα της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί περαιτέρω δράση κατά της Τεχεράνης, καθώς η σύγκρουση, όπως είπε, έχει «ουσιαστικά τελειώσει».

Νέα στάση για στρατιωτική δράση

Κατά την αιφνιδιαστική του εμφάνιση στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου το απόγευμα της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να αντιδράσουν σε περίπτωση που υπάρξουν νέες εξελίξεις στην περιοχή. Παρά την ετοιμότητα αυτή, ο Τραμπ εκτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί να αναλάβουν περαιτέρω δράση κατά του Ιράν, σηματοδότησε μια νέα προσέγγιση.

«Σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε σε στρατιωτική δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Με αυτή τη δήλωση, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται προς το παρόν να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη, επιλέγοντας μια πορεία αποκλιμάκωσης των εντάσεων.

Διαφοροποίηση από προηγούμενες δηλώσεις

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτούν μια σαφή διαφοροποίηση στη μέχρι τώρα στάση του. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επανάληψης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ο βασικός στόχος αυτών των πιθανών επιχειρήσεων ήταν να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, μια ανησυχία που είχε εκφραστεί επανειλημμένα.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εξήγησε τι ήταν αυτό που οδήγησε στη συγκεκριμένη αλλαγή στάσης. Η μεταστροφή αυτή, από μια θέση που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σε μια θέση που απορρίπτει την ανάγκη για περαιτέρω δράση, παραμένει χωρίς επίσημη αιτιολόγηση από τον ίδιο τον πρόεδρο.

Ο ρόλος του Κατάρ και οι διπλωματικές προσπάθειες

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες και στη διαμεσολάβηση μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και την εκτόνωση της κρίσης στην περιοχή.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Κατάρ, όπως και οι υπόλοιπες αραβικές χώρες του Κόλπου, επιθυμεί τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Αυτή η κοινή επιθυμία των χωρών της περιοχής εστιάζει στην αποφυγή μιας νέας κλιμάκωσης της έντασης, προκρίνοντας τη σταθερότητα έναντι οποιασδήποτε περαιτέρω στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Εκτίμηση για το τέλος της σύγκρουσης

Παράλληλα με τις δηλώσεις του για τη μη ανάγκη στρατιωτικής δράσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων. Εκτίμησε ότι η σύγκρουση βρίσκεται κοντά στο τέλος της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι διαμορφώνεται μια δυναμική προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον σύντομο τερματισμό του πολέμου.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «ουσιαστικά τελειωμένη». Τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά θα επιλέξει προς το παρόν να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάσταση, αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις της Τεχεράνης στο διπλωματικό πεδίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η αποφυγή νέων εντάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit