Τραμπ: Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία ζητούν διπλωματική λύση με το Ιράν, οι ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτή τη στρατιωτική επιλογή

Την προτίμηση του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν, μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του στο Reuters, μετά από συνομιλίες που είχε με τον ηγέτη του Κατάρ, υπογράμμισε ότι η Ντόχα επιθυμεί τον τερματισμό της κρίσης μέσω της διπλωματίας, χωρίς περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Η προτίμηση του Κατάρ και της Σαουδικής Αρααβίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την επιθυμία του Κατάρ για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν. Οι δηλώσεις του έγιναν στο Reuters, αμέσως μετά τις συνομιλίες που είχε με τον ηγέτη του Κατάρ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ντόχα επιθυμεί να δει την κρίση να τερματίζεται μέσω διπλωματικών οδών, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ανάλογη είναι και η στάση που τηρεί η Σαουδική Αραβία. Και οι δύο αυτές χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως σημαντικές αραβικές χώρες και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, επιδιώκουν ενεργά την αποφυγή μιας παρατεταμένης πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Περιφερειακές διπλωματικές πρωτοβουλίες

Οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία των περιφερειακών διπλωματικών πρωτοβουλιών στην περιοχή. Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν επηρεάζουν ευρύτερα την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθιστώντας τις προσπάθειες για διπλωματική επίλυση κρίσιμες.

Η κοινή στάση του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας για διπλωματική διευθέτηση υπογραμμίζει την ανάγκη για αποκλιμάκωση και την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηρεμία στην ευαίσθητη αυτή περιοχή του κόσμου.

Η στρατιωτική επιλογή των ΗΠΑ παραμένει ανοιχτή

Παρά την επιθυμία του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας για διπλωματική διευθέτηση της κρίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τη στρατιωτική επιλογή. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την πραγματοποίηση νέων πληγμάτων κατά του Ιράν. Αυτό θα συμβεί εφόσον οι εξελίξεις στην περιοχή το καταστήσουν αναγκαίο, διατηρώντας έτσι ένα ισχυρό μέσο πίεσης έναντι της Τεχεράνης.

Η διπλή στρατηγική της Ουάσινγκτον

Η στάση της Ουάσινγκτον αντανακλά μια διπλή στρατηγική που ακολουθεί ο Λευκός Οίκος στην αντιμετώπιση της κατάστασης με το Ιράν. Από τη μία πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη και να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Από την άλλη πλευρά, η Ουάσινγκτον διατηρεί σταθερά την απειλή στρατιωτικής επέμβασης ως ένα σημαντικό μέσο πίεσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι μια ισχυρή συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να καταστήσει περιττή την πραγματοποίηση νέων επιθέσεων, αφήνοντας ωστόσο σαφές ότι η Ουάσινγκτον είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει.

Με πληροφορίες από: Newsit