Ο Τζο Μπάιντεν περιορίζει την προώθηση του βιβλίου του λόγω προβλημάτων υγείας

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει την προώθηση του βιβλίου του με τα απομνημονεύματά του, επικαλούμενος την κατάσταση της υγείας του. Η απόφαση αυτή έρχεται έναν και πλέον χρόνο μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του προστάτη. Ο 83χρονος Δημοκρατικός πολιτικός εξήγησε ότι η ασθένεια τον αναγκάζει να "κόψει ταχύτητα" σε ορισμένες περιπτώσεις, επηρεάζοντας τις δυνατότητές του για δημόσιες εμφανίσεις.

Η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου

Ο Τζο Μπάιντεν, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως "κάποιες ημέδες είναι καλύτερες από άλλες". Διευκρίνισε ότι η κατάσταση αυτή δεν τον σταματά, αλλά τον αναγκάζει να μειώσει τους ρυθμούς του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιήσει "τόσες συζητήσεις γύρω από το βιβλίο" του όσο θα ήλπιζε.

Τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2025, ο πρώην πρόεδρος αποκάλυψε ότι πάσχει από έναν "επιθετικό" καρκίνο του προστάτη με μεταστάσεις στα οστά. Ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο ότι ο καρκίνος είχε επιδεινωθεί, με μεταστάσεις "στα οστά και πέρα από αυτά". Περιέγραψε την ασθένεια ως "πολύ επώδυνη" και "ιδιαίτερα εξουθενωτική" για τον πατέρα του.

Το βιβλίο απομνημονευμάτων «Promise Me, America»

Τα απομνημονεύματα του Τζο Μπάιντεν, με τίτλο "Promise Me, America", αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βιβλίο θα επικεντρώνεται κυρίως στα χρόνια της προεδρίας του. Θα αναφέρεται σε θέματα όπως "ποιοι είμαστε ως έθνος, τις αξίες που υπερασπιζόμαστε και τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο".

Αποσπάσματα και πολιτικές αναφορές

Σε αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό The Atlantic, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος εκφράζει τη λύπη του για την κατάργηση των μέτρων του για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τα μέτρα αυτά καταργήθηκαν από τον διάδοχό του, Ντόναλντ Τραμπ, "από την πρώτη ημέρα" της επιστροφής του στον Λευκό Οίχο.

Η κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν καταδικάζει επίσης τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο για τον ρόλο του στην έφοδο στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε από τους υποστηρικτές του Τραμπ την 6η Ιανουαρίου του 2021, με σκοπό να εμποδίσουν την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών που είχαν διεξαχθεί δύο μήνες νωρίτερα.

Ο πρώην πρόεδρος υποστηρίζει ότι "αυτό που ο Τραμπ έκανε την 6η Ιανουαρίου του 2021 δεν θα έπρεπε να ξεχαστεί ποτέ. Αυτό θα έπρεπε να τον ακολουθεί έως την πτώση του".

Η απόφαση να μην είναι υποψήφιος

Ο Τζο Μπάιντεν είχε αποφασίσει να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2024 για μια δεύτερη προεδρική θητεία. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω ανησυχιών για την κατάσταση της υγείας του. Τη θέση του ως υποψήφια είχε πάρει η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η οποία τελικά ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από: News.gr