Σκληρή γλώσσα Μπάιντεν για Τραμπ: «Η 6η Ιανουαρίου θα πρέπει να τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο του»

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του προς τον Ντόναλντ Τραμπ στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Promise me, America». Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, ενώ αποσπάσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί από το Atlantic, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενό του. Στα γραπτά του, ο Μπάιντεν αναφέρεται με σκληρά λόγια στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 και στην επιθυμία του Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία.

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων και οι πρώτες αποκαλύψεις

Τα απομνημονεύματα του Τζο Μπάιντεν, με τίτλο «Promise me, America», αναμένονται να κυκλοφορήσουν επίσημα στις 17 Νοεμβρίου. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, προβαίνει σε έντονες επικρίσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε το Atlantic, ο Μπάιντεν περιγράφει τον Τραμπ ως απελπισμένο, ο οποίος επιθυμούσε να διατηρήσει την εξουσία με οποιοδήποτε κόστος.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Μπάιντεν είναι ιδιαίτερα αιχμηρή, υπογραμμίζοντας την αρνητική του άποψη για τις ενέργειες του προκατόχου του. Οι αποκαλύψεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν συζητήσεις, καθώς φωτίζουν πτυχές της σχέσης και των αντιλήψεων μεταξύ των δύο πολιτικών προσώπων.

Η 6η Ιανουαρίου 2021 στο επίκεντρο

Ένα από τα κεντρικά σημεία των απομνημονευμάτων του Μπάιντεν αφορά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει με νόημα ότι «αυτό που έκανε ο Τραμπ την 6η Ιανουαρίου του 2021 δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Θα πρέπει να τον ακολουθεί στον τάφο του». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο Μπάιντεν τα γεγονότα εκείνης της ημέρας και τον ρόλο του Τραμπ σε αυτά.

Επιπλέον, ο Μπάιντεν αποκηρύσσει την απόφαση του Τραμπ να αποδώσει κατά συρροή χάρες στους υπερασπιστές της 6ης Ιανουαρίου, μόλις την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα. Τον επιπλήττει επίσης για το γεγονός ότι δεν οργάνωσε μία επίσημη τελετή προς τιμήν εκείνων που υπερασπίστηκαν το Καπιτώλιο την ημέρα της εισβολής, υπογραμμίζοντας την έλλειψη αναγνώρισης και τιμής προς αυτούς.

Η συνάντηση στο οβάλ γραφείο τον Νοέμβριο του 2024

Ο Τζο Μπάιντεν αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του λεπτομέρειες από μια συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024. Η συνάντηση αυτή, διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, έλαβε χώρα μέσα στο Οβάλ Γραφείο, μετά την επανεκλογή του Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ο Μπάιντεν περιέγραψε τον τόνο του Τραμπ ως τέτοιον που «άγγιζε τα όρια της δουλοπρέπειας».

Παραδέχτηκε πως εξεπλάγη από τον θερμό χαιρετισμό του Τραμπ, σημειώνοντας: «Ήταν αμέσως πολύ συζητήσιμος και με εξέπληξε καθώς είχε υιοθετήσει έναν τόνο τόσο φιλικό που σκέφτηκα ότι μου έκανε πλάκα». Ο Τραμπ φέρεται να του είπε: «Ξέρεις, Τζο, αν δεν υπήρχε η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι», μια δήλωση που άφησε άφωνο τον Μπάιντεν, ο οποίος ένιωσε σαν να ήταν «μεθυσμένος από το περίεργο μονοπάτι που είχε επιλέξει για τη συζήτηση».

Οι φιλοφρονήσεις και το ενδιαφέρον για τις προσωπικότητες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον Μπάιντεν για την «εξαιρετική δουλειά» που είχε κάνει. Φέρεται επίσης να του είπε ότι «αισθάνομαι ανακούφιση που δεν χρειάστηκε να είμαι υποψήφιος απέναντί σου». Στις συγκεκριμένες εκλογές, ο Μπάιντεν είχε αποσυρθεί από την κούρσα και την ηγεσία των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο είχε αναλάβει η Καμάλα Χάρις, η οποία τελικά ηττήθηκε από τον Τραμπ.

Ο Μπάιντεν, όπως αναφέρει, έκοψε τις φιλοφρονήσεις και επιθυμούσε να ενημερώσει τον Τραμπ για τις εκκρεμότητες και τα ζητήματα που θα μπορούσαν να καθορίσουν την προεδρία του. Ωστόσο, παρατήρησε ότι ο Τραμπ ενδιαφερόταν περισσότερο να μάθει για τις προσωπικότητες των παγκόσμιων ηγετών. Ο Μπάιντεν επισήμανε ότι η συζήτηση έμοιαζε «σαν να κάναμε κουτσομπολιό για ανθρώπους σε ένα δείπνο, και όχι σαν να συζητάμε για ζητήματα παγκόσμιας σημασίας».

Με πληροφορίες από: Topontiki