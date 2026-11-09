Ο 8χρονος Μαρσέλ που «στόλισε» τον Μακρόν σε ζωντανή μετάδοση και οι αντιδράσεις

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του γαλλικού δικτύου France Info, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, σε διαδήλωση στο Παρίσι. Ένας 8χρονος με το όνομα Μαρσέλ, μιλώντας σε δημοσιογράφο, χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις για τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και για την αστυνομία. Το απόσπασμα μεταδόθηκε ζωντανά και εξαπλώθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αναγκάζοντας το France Info να προβεί σε απολογίες.

Οι δηλώσεις του μικρού Μαρσέλ και η παρέμβαση της δημοσιογράφου

Ο μικρός Μαρσέλ, μπροστά στην κάμερα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τη φράση «Ο Μακρόν είναι μα...κας». Πέρα από τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, ο 8χρονος εξέφρασε την απορία του γιατί ο Γάλλος πρόεδρος δεν ακούει τους διαδηλωτές και δήλωσε την υποστήριξή του στους μαθητές των λυκείων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Επιπλέον, ο Μαρσέλ έδειξε ένα ελικόπτερο της αστυνομίας που πετούσε πάνω από τη συγκέντρωση και υποστήριξε ότι τα χρήματα που δαπανώνται για τις αστυνομικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την επισκευή των σχολείων. Η δημοσιογράφος προσπάθησε να παρέμβει για να περιορίσει τις εκφράσεις του παιδιού, προτού τελικά διακόψει τη συνέντευξη. Ωστόσο, το βίντεο είχε ήδη αρχίσει να κυκλοφορεί ευρέως.

Η στάση του πατέρα και η απολογία του France Info

Ο πατέρας του Μαρσέλ, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στη διαδήλωση, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι συμμετείχαν στην κινητοποίηση επειδή θεωρεί πως ο Μακρόν πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από την προεδρία. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο France Info, με τη διοίκηση του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Στην ανακοίνωση αυτή, ο σταθμός εξέφρασε τη λύπη του για τις υβριστικές εκφράσεις που ακούστηκαν ζωντανά. Αναγνωρίστηκε ότι, παρά την προσπάθεια της δημοσιογράφου να διαχειριστεί την κατάσταση, δεν θα έπρεπε εξαρχής να είχε δοθεί ο λόγος σε ένα παιδί. Το δίκτυο γνωστοποίησε επίσης ότι έχουν δοθεί οδηγίες ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

Πολιτική αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις

Οι δηλώσεις του 8χρονου προκάλεσαν και πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία. Η βουλευτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), Σοφία Σικιρού, υπερασπίστηκε τον Μαρσέλ, επικρίνοντας παράλληλα τα σχόλια που έγιναν από δημοσιογράφους μετά τη μετάδοση του αποσπάσματος.

Αντίθετη ήταν η αντίδραση του βουλευτή του κόμματος Horizons, Ζερεμί Πατριέ-Λετί, ο οποίος κατηγόρησε τη Σικιρού ότι δικαιολογεί τη βία και τη χειραγώγηση ανηλίκων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο σύμβουλος της πολιτικής ομάδας του Μακρόν, Αμπντουλαγιέ Καντέ, έθεσε ερωτήματα για τη στάση του πατέρα, αλλά και για την επιλογή της δημοσιογράφου να συνεχίσει τη συνέντευξη μετά τις πρώτες προσβλητικές εκφράσεις.

Η παρέμβαση του παιδοψυχολόγου

Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και ο παιδοψυχολόγος Μπρούνο Χουμπέκ, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μονς. Ο Χουμπέκ ζήτησε να μην υπάρξουν γενικεύσεις με αφορμή τις δηλώσεις ενός παιδιού, τονίζοντας ότι ο Μαρσέλ είναι απλώς ένα παιδί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta