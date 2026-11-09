Έκρηξη σε χαλυβουργείο της Σμύρνης: 16 νεκροί από πτώση γερανού σε κλίβανο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2026, σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, πυρκαγιά και τον εγκλωβισμό δεκάδων ατόμων.

Η αιτία της έκρηξης και οι πρώτες συνέπειες

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη προκλήθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα (11:00 στην Ελλάδα), όταν ένας γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Η πτώση του γερανού οδήγησε σε μια σφοδρή έκρηξη, η οποία είχε ως άμεση συνέπεια την κατάρρευση τμημάτων της οροφής του κτιρίου.

Εξαιτίας της κατάρρευσης, αρχικά τουλάχιστον 10 άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 14 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε διάφορα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο απολογισμός των θυμάτων και η επιβεβαίωση από τον πρόεδρο Ερντογάν

Ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 νεκρούς, όπως επιβεβαίωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Η ανακοίνωση της νομαρχίας Σμύρνης περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά σοβαρή, με το κτίριο του εργοστασίου να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί, τραυματιστεί ή χάσει τη ζωή τους.

Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων θα καταστεί γνωστός μόνο μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απομάκρυνσης των συντριμμιών. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα στις εγκαταστάσεις της HABAŞ, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και την ανάσυρση των θυμάτων.

Η μάχη με τις φλόγες και οι εικόνες καταστροφής

Μετά την έκρηξη, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία τύλιξε μεγάλο μέρος του εργοστασίου. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν μια τεράστια μαύρη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από την περιοχή της Αλιάγα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα του συμβάντος.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Οι εικόνες καταστροφής από το εσωτερικό του εργοστασίου είναι αποκαλυπτικές, δείχνοντας το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά.

Μαρτυρίες για τη σφοδρότητα του συμβάντος

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης, η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Ο Ντενίζ Ουλκέρ, ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του, ο κ. Ουλκέρ πρόσθεσε: «Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα». Οι μαρτυρίες αυτές υπογραμμίζουν την ένταση του περιστατικού και τον πανικό που προκλήθηκε στους κατοίκους της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Newsit