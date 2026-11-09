Τραγωδία στην Τουρκία: Στους 16 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη σε χαλυβουργείο στη Σμύρνη

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία. Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους δεκαέξι, ενώ δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμμια των εγκαταστάσεων.

Ο τραγικός απολογισμός και η επίσημη ενημέρωση

Η είδηση για τον αυξημένο αριθμό των θυμάτων επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με τον τραγικό απολογισμό έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος που έπληξε την περιοχή της Σμύρνης. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ομάδες να εργάζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου.

Εκτός από τους δεκαέξι νεκρούς, η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκατεσσάρων εργαζομένων. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε διάφορα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών χαρακτηρίζεται ως σοβαρή, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές και τις οικογένειές τους.

Το χρονικό της έκρηξης και η αιτία της τραγωδίας

Το μοιραίο περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα Τουρκίας, που αντιστοιχεί στις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδας. Η έκρηξη σημειώθηκε εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας HABAŞ, ενός εργοστασίου σιδήρου και χάλυβα που βρίσκεται στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης. Αμέσως μετά την έκρηξη, ακολούθησε πυρκαγιά, η οποία δυσχέρανε περαιτέρω την κατάσταση και τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα των αρμόδιων αρχών, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από ένα μηχανικό ατύχημα. Συγκεκριμένα, ένας γερανός φέρεται να έσπασε και να έπεσε μέσα σε έναν ηλεκτρικό κλίβανο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης υγρού χάλυβα, μια φάση ιδιαίτερα ευαίσθητη και επικίνδυνη στην παραγωγή μετάλλων, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη.

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων

Από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου. Οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες σε ένα δύσκολο και επικίνδυνο περιβάλλον.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από το σημείο της τραγωγίας, στις οποίες διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και την ένταση της πυρκαγιάς που ακολούθησε την έκρηξη, δείχνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή της Αλιάγα.

Η περιοχή της τραγωδίας στη δυτική Τουρκία

Το εργοστάσιο της HABAŞ, όπου συνέβη το δυστύχημα, βρίσκεται στην περιοχή Αλιάγα, η οποία ανήκει στην επαρχία της Σμύρνης. Η Σμύρνη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις της δυτικής Τουρκίας, με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Η Αλιάγα ειδικότερα είναι γνωστή για τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων χαλυβουργείων και διυλιστηρίων, γεγονός που καθιστά την περιοχή κέντρο βαριάς βιομηχανίας.

Η τραγωδία αυτή έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων στις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες, πέραν της αρχικής εκτίμησης για το σπάσιμο του γερανού.

Με πληροφορίες από: News.gr