Έκτακτος συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο έπεσε σε εμπόδια, συνελήφθη άνδρας

Σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού τέθηκε ο Λευκός Οίκος το απόγευμα της Δευτέρας (9/11/26), λίγα λεπτά πριν από τις 17:00 ώρα Ελλάδας, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό. Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικά εμπόδια έξω από το κτίριο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ενώ ολόκληρο το συγκρότημα τέθηκε σε καθεστώς lockdown.

Το περιστατικό και η κινητοποίηση των αρχών

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα όχημα έπεσε πάνω στα προστατευτικά εμπόδια που βρίσκονται έξω από το νότιο τμήμα του Λευκού Οίκου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να τεθεί άμεσα σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού το κτίριο, κινητοποιώντας τις δυνάμεις ασφαλείας. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο έπεσε σε πινακίδα σε κοντινή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, στη βόρεια πλευρά του, συγκεκριμένα στο πάρκο Lafayette Square, το οποίο βρίσκεται ακριβώς βόρεια της προεδρικής κατοικίας.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αντέδρασε άμεσα, θέτοντας τον Λευκό Οίκο σε κατάσταση αποκλεισμού. Οι δυνάμεις ασφαλείας δημιούργησαν έναν κλοιό στην περιοχή, ενώ υπήρχαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο οδηγός ενδέχεται να ήταν οπλισμένος. Σύμφωνα με αναφορές, ακολούθησε συμπλοκή με αστυνομικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, καθώς και με μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Φρουράς.

Η σύλληψη και οι πληροφορίες για τον οδηγό

Ένα άτομο συνελήφθη μετά το περιστατικό. Οι πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό ανέφεραν ότι ενδέχεται να ήταν οπλισμένος, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία των αρχών. Μάλιστα, άλλες πληροφορίες υποδείκνυαν ότι ο οδηγός προσπάθησε να ρίξει το αυτοκίνητο πάνω σε φρουρούς, κάτι που οδήγησε σε φυσική συμπλοκή με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και τις δυνάμεις ασφαλείας που έσπευσαν στο σημείο.

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον οδηγό να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, το οποίο έβγαζε καπνό, και να έρχεται σε σύγκρουση με τους αξιωματούχους. Η σύλληψη του άνδρα ήταν άμεση, ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα και τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Καθεστώς lockdown και μέτρα ασφαλείας

Ως άμεση συνέπεια του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε καθεστώς lockdown, επιβάλλοντας προσωρινό περιορισμό πρόσβασης στην προεδρική κατοικία. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον χώρο έλαβαν εντολή από τη Μυστική Υπηρεσία να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου και να παραμείνουν εκεί για λόγους ασφαλείας. Αυτή η εντολή δόθηκε ως μέρος των πρωτοκόλλων ασφαλείας που ενεργοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η εκκένωση του Τύπου και η δημιουργία κλοιού στην περιοχή αποσκοπούσαν στην πλήρη διασφάλιση της περιοχής και στην αποτροπή περαιτέρω κινδύνων. Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έδρασε με ταχύτητα για να ελέγξει την κατάσταση και να διασφαλίσει την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των εγκαταστάσεων του Λευκού Οίκου.

Οι εικόνες από το σημείο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X (πρώην Twitter) έδειχναν το αυτοκίνητο να έχει προσκρούσει σε μια πινακίδα στο πάρκο Lafayette Square. Στις εικόνες αυτές, φαινόταν ο οδηγός να εξέρχεται από το όχημα, το οποίο έβγαζε καπνό, και να εμπλέκεται σε συμπλοκή με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. Οι αναφορές των δημοσιογράφων από το σημείο περιέγραφαν την κατάσταση ως ασαφή αρχικά, με τις δυνάμεις ασφαλείας να παρεμβαίνουν άμεσα.

Η παρουσία της Μυστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Φρουράς ήταν έντονη, διασφαλίζοντας ότι η περιοχή παρέμενε υπό έλεγχο. Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε την ετοιμότητα των υπηρεσιών ασφαλείας να αντιμετωπίσουν απειλές στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit