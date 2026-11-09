Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο χάλυβα στη Σμύρνη: Δέκα νεκροί και εκτιμήσεις για εγκλωβισμένους

Μια φονική έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Δευτέρας ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της εταιρείας Habaş, στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, στην Τουρκία. Το τραγικό περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δέκα εργαζομένων, ενώ δεκαπέντε ακόμη τραυματίστηκαν, με τέσσερις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις για τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένους εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Τα τραγικά αποτελέσματα της έκρηξης

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου χάλυβα της Habaş προκάλεσε άμεσα τον θάνατο δέκα εργαζομένων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί είναι όλοι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εντός του χώρου την ώρα του δυστυχήματος.

Εκτός από τους νεκρούς, δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Από τους τραυματίες, τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι αρχές εκφράζουν επίσης ανησυχία για την τύχη τεσσάρων ακόμη ατόμων, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά.

Η εξέλιξη του δυστυχήματος και οι πρώτες εκτιμήσεις

Μετά την αρχική έκρηξη, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό τυχόν θυμάτων. Παράλληλα, ιατρικές ομάδες βρίσκονται στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών υποδεικνύουν ότι το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης υγρού χάλυβα. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μία γερανογέφυρα να αποκολλήθηκε από την οροφή της εγκατάστασης και να έπεσε μέσα σε ηλεκτρική κάμινο τόξου, προκαλώντας έτσι την ισχυρή έκρηξη που είχε τις τραγικές συνέπειες.

Έρευνα για τα αίτια και επίσημες δηλώσεις

Οι τουρκικές αρχές έχουν τονίσει ότι η παραπάνω εκτίμηση είναι προκαταρκτική. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, τέσσερις εισαγγελείς έχουν κληθεί να αναλάβουν την διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην έκρηξη και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Σχετικά με το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτζί, προέβη σε δήλωση. Ο κ. Τσιφτζί ανέφερε ότι «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη». Πρόσθεσε επίσης ότι «Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο εργοστάσιο

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Habaş, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τα ιατρικά συνεργεία να καταβάλλουν προσπάθειες. Ο πυκνός μαύρος καπνός εξακολουθεί να υψώνεται πάνω από τον βιομηχανικό κόμβο της Αλίαγα, καθιστώντας δύσκολο το έργο των σωστικών συνεργείων.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αναμένεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki