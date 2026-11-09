Ο πάπας Λέων επικρίνει τα μέτρα λιτότητας του Μιλέι στην Αργεντινή

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ άσκησε δριμεία κριτική στα σκληρά μέτρα λιτότητας του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μπουένος Άιρες. Ο ποντίφικας τόνισε ότι η οικονομία πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία του λαού, αντί οι άνθρωποι να βρίσκονται στην υπηρεσία της οικονομίας, μια δήλωση που έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την Κυριακή, λίγο μετά την άφιξή του στην Αργεντινή, στο πλαίσιο της δεύτερης περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.

Η κριτική στα οικονομικά μέτρα

Κατά την ομιλία του, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ στάθηκε στη δεινή θέση όσων, παρά τη σκληρή δουλειά, αγωνίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του νοικοκυριού τους. Εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του προς τους φτωχούς και τους συνταξιούχους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή σε όσους πλήττονται από ασθένειες, εξάρτηση και αναπηρία.

Αυτή η αναφορά θεωρήθηκε ως μια συγκαλυμμένη κριτική στις αμφιλεγόμενες περικοπές της κυβέρνησης στην παροχή βοήθειας για τα άτομα με αναπηρία. Ο ποντίφικας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω στους συνταξιούχους, στους ανέργους, στους εργαζόμενους που δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα. Η οικονομία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του λαού».

Μηνύματα για τη δημοκρατία και τη χρήση των λέξεων

Πέρα από τις οικονομικές πολιτικές, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ απευθύνθηκε και στον πρόεδρο Μιλέι, ο οποίος είναι γνωστός για τις βρισιές του. Του είπε ότι η ενίσχυση της δημοκρατίας απαιτεί «προθυμία να ακούσει» και «προσεκτική χρήση των λέξεων».

Αυτή η συμβουλή δόθηκε με τον πρόεδρο Μιλέι να βρίσκεται παρών, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του ποντίφικα για έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο και σεβασμό στον δημόσιο λόγο.

Η ιστορική επίσκεψη στην Αργεντινή

Η επίσκεψη του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Αργεντινή είναι η πρώτη ενός ποντίφικα στη χώρα εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η άφιξή του έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, καθώς οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες γέμισαν με κόσμο από τις 7 το πρωί για να τον υποδεχτούν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο πάπας δέχτηκε εκκλήσεις να συμβάλει στην επίλυση των βαθιών διαιρέσεων που επικρατούν στη χώρα, οι οποίες έχουν ενταθεί μετά από τρία χρόνια λιτότητας υπό την κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι.

Η κατάσταση της υγείας του ποντίφικα και το παρελθόν

Ο 71χρονος πάπας Λέων ΙΔ΄ πραγματοποιεί μια φιλόδοξη 12ήμερη περιοδεία στην ήπειρο, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα. Η επιμονή του να συνεχίσει το ταξίδι του παρά την πρόσφατη επέμβαση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στην περιοδεία αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αργεντινή είναι η πατρίδα του αείμνηστου πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο ο πρόεδρος Μιλέι είχε προσβάλει πολλές φορές στο παρελθόν για τις δηλώσεις του υπέρ των φτωχών, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην τρέχουσα επίσκεψη και τις επικρίσεις του πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Με πληροφορίες από: Topontiki