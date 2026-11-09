Η Ευρώπη στέλνει εκπροσώπους στις συνομιλίες για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει εκπροσώπους στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Η κίνηση αυτή έρχεται με την επιδίωξη των Ευρωπαίων να αποκτήσουν έναν ουσιαστικό ρόλο σε μια διαπραγματευτική διαδικασία, η οποία μέχρι σήμερα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση για συμμετοχή στις συνομιλίες ελήφθη λίγο πριν την έναρξη των επαφών στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ευρωπαϊκή παρουσία στις συνομιλίες

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ που επικαλείται το Politico, στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή παρουσία με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι «η ΕΕ θα είναι παρούσα στο πλευρό των εταίρων μας». Αυτή η επιβεβαίωση υπογραμμίζει τη βούληση της Ένωσης να έχει ενεργό ρόλο στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες.

Ειδικότερα, στις συνομιλίες θα μεταβούν ο Μπγιορν Ζάιμπερτ, προσωπάρχης της φον ντερ Λάιεν, και η Άννα-Μαρία Μπούρα, επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Παράλληλα, σύμφωνα με έναν Γερμανό αξιωματούχο και δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες, στο Άμπου Ντάμπι θα βρεθούν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους διαπραγματευτές ή εάν η παρουσία τους θα περιοριστεί σε παράλληλες επαφές, κάτι που θα καθορίσει το επίπεδο της άμεσης εμπλοκής τους.

Εσωτερικές διεργασίες και διχασμός στην Ευρώπη

Η απόφαση για τη συμμετοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών εμφανίζονται διχασμένες τόσο για τον τρόπο προσέγγισης της Μόσχας όσο και για το ποιος θα πρέπει να εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις. Αυτή η εσωτερική διαμάχη αντανακλά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση.

Η εσωτερική διαμάχη, η οποία υπέβοσκε εδώ και καιρό στην ΕΕ παρά τα δημόσια μηνύματα ενότητας για την υποστήριξη της Ουκρανίας, αναζωπυρώθηκε μετά το τηλεφώνημα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το τηλεφώνημα αυτό πραγματοποιήθηκε από τους ηγέτες της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε. Η πρωτοβουλία των δύο ηγετών προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις μεταξύ των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη βαθιά δυσπιστία που επικρατεί στην Ευρώπη απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός αποκαλύπτει τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο άνθρωπος που συνομίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, παραχώρησε συνέντευξη στο Politico. Σε αυτή τη συνέντευξη, αναφέρεται στα σχέδια του Ρώσου Προέδρου. Επίσης, ο Νορβηγός πρωθυπουργός εξήγησε τον λόγο που ο ίδιος, μαζί με τον Φινλανδό ομόλογό του, Αλεξάντερ Στουμπ, πήραν την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη. Η απευθείας αυτή επικοινωνία δίχασε την Ευρώπη, όπως αναφέρεται.

Στη συνέντευξή του, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες και για τις επιδιώξεις των Αμερικανών διαπραγματευτών. Παράλληλα, ο Νορβηγός πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα για τις επιδιώξεις του Τραμπ σχετικά με την ριζική αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι δηλώσεις του Στέρε έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι αναμένεται να ξεκινήσουν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis