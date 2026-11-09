Η πυκνή ομίχλη προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις και σοβαρά τροχαία στη Βρετανία

Προειδοποίηση για επικίνδυνες συνθήκες

Η πυκνή ομίχλη που καλύπτει μεγάλο μέρος της Βρετανίας έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις από το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2026. Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ομίχλη, η οποία αναμένεται να ισχύει μέχρι τις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας. Η προειδοποίηση αφορά μια εκτεταμένη περιοχή που εκτείνεται από το Γιορκ έως το Μπαθ, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Αγγλίας.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες για τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους, καθώς η ορατότητα σε ορισμένα σημεία της Αγγλίας μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από τα 50 μέτρα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η ομίχλη θα διατηρηθεί μέχρι αργά το πρωί, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει τις μετακινήσεις χιλιάδων εργαζομένων.

Θανατηφόρο τροχαίο και τραυματισμοί

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Βρετανία έχουν ήδη συνδεθεί με σοβαρά τροχαία ατυχήματα τις προηγούμενες ημέρες. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Στο ίδιο περιστατικό, τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί η μειωμένη ορατότητα στους δρόμους, καθιστώντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους οδηγούς. Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των ορίων ταχύτητας.

Μεγάλη καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Μ20

Μία ημέρα πριν το θανατηφόρο τροχαίο της Κυριακής, το Σάββατο, σημειώθηκε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Μ20, στην περιοχή του Κεντ. Εκεί, μια μεγάλη καραμπόλα οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση περισσότερων από 30 οχημάτων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρούς τραυματισμούς.

Από το συγκεκριμένο περιστατικό, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τμήμα του αυτοκινητοδρόμου χρειάστηκε να κλείσει προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η καραμπόλα αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του χάους που μπορεί να προκαλέσει η πυκνή ομίχλη στην οδική ασφάλεια.

Ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις στις μεταφορές

Πέρα από τα οδικά προβλήματα, η πυκνή ομίχλη έχει επηρεάσει σημαντικά και τις αεροπορικές μετακινήσεις. Το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2026, καταγράφηκαν ακυρώσεις πτήσεων σε αεροδρόμια του Λονδίνου, προσθέτοντας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες. Οι καθυστερήσεις στα μέσα μεταφοράς είναι εκτεταμένες, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα γενικότερο κλίμα αναστάτωσης στις συγκοινωνίες της Βρετανίας, με τους κατοίκους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνηση, καθώς η ομίχλη εξακολουθεί να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των δικτύων.

Ασυνήθιστη πυκνότητα ομίχλης στο Λονδίνο

Η ένταση του φαινομένου της ομίχλης στο Λονδίνο το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2026 χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που ο ποταμός Τάμεσης και τα κτίρια κοντά στη γέφυρα Blackfriars σχεδόν εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα παχύ πέπλο ομίχλης. Αυτή η πυκνότητα της ομίχλης δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια στην περιοχή.

Παρόλο που η ομίχλη δεν είναι ένα φαινόμενο που εκπλήσσει τη Βρετανία, η συγκεκριμένη ένταση προκάλεσε ανησυχία ακόμη και στους πιο «έμπειρους» κατοίκους της πρωτεύουσας, καθώς το χάος στις μετακινήσεις ήταν πρωτοφανές για τα δεδομένα των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από: Newsit