Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Nvidia: Ο CEO παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχθηκε ανοιχτά ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το σκάνδαλο αυτό έχει προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο, φέρνοντας αντιμέτωπο τον «κολοσσό» της Τεχνητής Νοημοσύνης με σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες, ενώ το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Η παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ, σε συνδυασμό με δημοσιεύματα που αναφέρουν τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, έχει μετατρέψει μια προσωπική υπόθεση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον τεχνολογικό κολοσσό, με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να ανακοινώνει την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας.

Η παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ και η συγγνώμη

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους της Nvidia, παραδεχόμενος ανοιχτά ότι οι κατηγορίες περί εξωσυζυγικής σχέσης είναι αληθινές. Στο μήνυμά του, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Axios, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρωστάω μια συγγνώμη στην οικογένειά μου και σε όλους σας. Υπήρξα άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν την ίδια και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθύτατα».

Ο επικεφαλής της Nvidia συνέχισε, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του: «Στους συναδέλφους μου στη Nvidia, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους οποίους εργάζομαι δίπλα-δίπλα εδώ και δεκαετίες, και στο διοικητικό μας συμβούλιο, στους συνεργάτες και τους μετόχους μας σε όλο τον κόσμο: αξίζετε κάτι καλύτερο από εμένα». Κατέληξε δηλώνοντας: «Το να ηγούμαι της Nvidia είναι το προνόμιο της ζωής μου. Ευθύνη μου είναι να σας υπηρετώ και να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνης σας. Αποδείχθηκα ανεπαρκής απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Είμαι απόλυτα προσηλωμένος στη Nvidia και θα εργαστώ για να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας».

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ και οι υποψίες κατασκοπείας

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, Κινέζα επιχειρηματίας και πρώην ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της Megaspeed International. Η Megaspeed είναι μια εταιρεία κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία εξελίχθηκε σε βασικό πελάτη της Nvidia και δραστηριοποιείται στον χώρο των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και των Financial Times, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εξετάσει τις δραστηριότητές της και φέρονται να είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Η αποστολή της φέρεται να ήταν να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον Τζένσεν Χουάνγκ, με τις υποψίες να αφορούν ενδεχόμενη προσπάθεια απόκτησης πληροφοριών για τα επιχειρηματικά σχέδια της Nvidia, την τεχνολογική της στρατηγική και τις επαφές του επικεφαλής της με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την πώληση προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα.

Οι έρευνες της Nvidia και των αμερικανικών αρχών

Μετά την παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα «υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε στόχος προσπάθειας ξένων υπηρεσιών πληροφοριών». Στην επίσημη ανακοίνωση επισημαίνεται: «Παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα μυστικά της Nvidia έχουν τεθεί σε κίνδυνο, η έρευνα του Συμβουλίου θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».

Παράλληλα, οι ανεξάρτητοι διευθυντές της εταιρείας, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, επανεξετάζουν τα δεδομένα. Την ίδια στιγμή, τρεις πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έχουν ζητήσει κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση για τις 18 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε προειδοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, βάσει απόρρητου υπομνήματος, αν και ο Τραμπ φέρεται να είχε χαρακτηρίσει τον CEO της Nvidia «έντιμο».

Ο ρόλος της Megaspeed και οι περιορισμοί στις εξαγωγές

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της επαγγελματικής δραστηριότητας της Άλις Χουάνγκ. Η εταιρεία Megaspeed, στην οποία ήταν πρώην στέλεχος, έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών. Υπάρχουν υποψίες ότι συνέβαλε στη διοχέτευση προηγμένων μικροκυκλωμάτων της Nvidia προς την Κίνα, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Η Megaspeed συγκαταλέγεται στους σημαντικούς αγοραστές επεξεργαστών της Nvidia, γεγονός που καθιστά τη φερόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα και τις πιθανές παραβιάσεις των εξαγωγικών ελέγχων ιδιαίτερα σοβαρές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Διπλωματικές αντιδράσεις και αντίκτυπος στις αγορές

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει διπλωματικές αντιδράσεις, με το Πεκίνο να απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί κατασκοπείας. Παράλληλα, δημιουργεί νέες πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξημένη νευρικότητα τις εξελίξεις, καθώς το σκάνδαλο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η υπόθεση αυτή ξεπερνά τα όρια της προσωπικής ζωής του Τζένσεν Χουάνγκ και εγείρει ερωτήματα για το εάν η ασφάλεια των τεχνολογιών που βρίσκονται στην καρδιά του αμερικανικού ανταγωνισμού με την Κίνα έχει επηρεαστεί, καθώς και εάν εκτέθηκαν εμπορικά μυστικά της Nvidia.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis