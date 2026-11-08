Μακελειό στην Κρακοβία: Ένοπλος δολοφόνησε έξι ανθρώπους, τρεις νεκροί βρέθηκαν στο σπίτι του

Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε χθες Σάββατο την Κρακοβία της Πολωνίας, όταν ένας νεαρός άνδρας άνοιξε πυρ στην κεντρική πλατεία της αγοράς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκαπέντε. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να ενστερνίζεται «ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», συνελήφθη τραυματισμένος. Λίγο αργότερα, οι αρχές εντόπισαν άλλα τρία πτώματα στο σπίτι του, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στα μέλη της οικογένειάς του. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική» ενέργεια.

Η επίθεση στην πλατεία της αγοράς

Η επίθεση εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 16:00 ώρα Ελλάδας, χθες Σάββατο. Ένας 24χρονος Πολωνός άνδρας έφτασε με αυτοκίνητο στην περίφημη πλατεία της αγοράς, η οποία αποτελεί την τουριστική βιτρίνα της Πολωνίας και μαγνήτη για τους ξένους επισκέπτες της χώρας.

Εκεί, άρχισε να πυροβολεί «αδιακρίτως» με ένα τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στην πλατεία, όπως εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Από την επίθεση, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ένας Βρετανός υπήκοος. Επιπλέον, δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όπου και εισήχθησαν για νοσηλεία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών.

Τραγική ανακάλυψη στο σπίτι του δράστη

Μετά τη σύλληψη του οπλοφόρου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα της κατοικίας του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν άλλα τρία πτώματα. Τα θύματα ήταν δύο γυναίκες και ένας άνδρας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα τρία αυτά θύματα ήταν οι γονείς και η αδελφή του δράστη. Ο ίδιος ο οπλοφόρος, αφού τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η πολωνική κυβέρνηση κηρύσσει εθνικό πένθος

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την επίθεση στην Κρακοβία ως «τρομοκρατική» ενέργεια. Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε επιτόπου, ο κ. Τουσκ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην Πολωνία δεν είχαμε γνωρίσει υπόθεση τόσο ριζοσπαστικής τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή τη στυγερή επίθεση κατά της ζωής του κόσμου εδώ, στην Κρακοβία».

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας, η Πολωνία κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος, το οποίο ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως αύριο Δευτέρα. Το περιστατικό προκάλεσε βαθύ σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, πολύ πέρα από τα όρια της άλλοτε πρωτεύουσας, της Κρακοβίας.

Μαρτυρίες και εικόνες από το σημείο της επίθεσης

Μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία έφτασε στο σημείο της επίθεσης λίγη ώρα μετά το συμβάν, περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε. Είδε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος, ενώ στην περιοχή είχαν σπεύσει πολλά οχήματα των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Επίσης, υπήρχαν ένοπλοι αστυνομικοί και ελικόπτερα που πετούσαν πάνω από την περιοχή.

Ο Ντάνιελ Βόλνε, ένας μουσικός 32 ετών, αφηγήθηκε στο AFP την εμπειρία του. Άκουσε τους πυροβολισμούς και είδε πίσω του πτώματα πεσμένα κάτω. «Είδα άνθρωπο που ήταν νεκρός, δεν κουνιόταν, και άλλους να κείτονται λίγο πιο μακριά, ενώ άλλοι προσπαθούσαν ακόμη να τους επαναφέρουν» στη ζωή, δήλωσε ο κ. Βόλνε, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Το προφίλ του δράστη και η σπάνια χρήση όπλων στην Πολωνία

Ο δράστης, ένας 24χρονος Πολωνός, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Πλάνα που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν έναν αστυνομικό να πυροβολεί επανειλημμένα, από μικρή απόσταση, έναν άνδρα που φορούσε στρατιωτική περιβολή, μάσκα και κράνος, κρατώντας ένα ημιαυτόματο AR-15 στα χέρια του.

Ο νεαρός φέρεται να ενστερνίζεται «ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», γεγονός που προσδίδει μια συγκεκριμένη διάσταση στην επίθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πολωνία, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι γενικά σπάνιο φαινόμενο, καθιστώντας το συγκεκριμένο περιστατικό ακόμα πιο συγκλονιστικό για τη χώρα.

Με πληροφορίες από: News.gr