Ψηφιακές παρεμβάσεις στη Γαλλία: Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ταραχές

Οι εσωτερικές αναταραχές και η κοινωνική οργή που συγκλόνισαν πρόσφατα τη Γαλλία αποτέλεσαν πεδίο εκμετάλλευσης από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες εξαπέλυσαν συντονισμένες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως προκύπτει από απόρρητες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μυστικά δίκτυα από τη Ρωσία, καθώς και λογαριασμοί που συνδέονται με το αμερικανικό κίνημα MAGA και ισραηλινούς κύκλους, επιστρατεύτηκαν για να προωθήσουν συγκεκριμένα αφηγήματα.

Συντονισμένες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης

Οι εξωτερικοί παράγοντες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στη Γαλλία, προωθώντας «εχθρικά αφηγήματα». Στόχος τους ήταν να αποδώσουν την κρίση στο μεταναστευτικό ζήτημα και να πλήξουν την εικόνα της γαλλικής κυβέρνησης. Αυτή η δράση περιγράφεται λεπτομερώς σε εσωτερική αξιολόγηση της ΕΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 7 έως τις 21 Οκτωβρίου.

Οι εκθέσεις υπογραμμίζουν τον ρόλο μυστικών δικτύων από τη Ρωσία, καθώς και λογαριασμών που συνδέονται με το αμερικανικό κίνημα MAGA και ισραηλινούς κύκλους, στην προσπάθεια αυτή. Η δράση τους χαρακτηρίζεται ως συντονισμένη, με σκοπό τη διασπορά παραπληροφόρησης και τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Η «Επιχείρηση Υπερφόρτωση» της Ρωσίας

Ένα καλυμμένο ρωσικό δίκτυο, με την ονομασία «Operation Overload» (Επιχείρηση Υπερφόρτωση), επένδυσε επικοινωνιακά στις διαδηλώσεις κατά του κόστους ζωής και της κατάρρευσης των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτές οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν στις βιαιότερες ταραχές που έχει ζήσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες.

Το «Operation Overload» δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2023 και έχει στοχεύσει δημόσια πρόσωπα, θεσμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δύσης. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση, στόχος της Μόσχας ήταν να «απεικονίσει τη γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και ολοένα πιο αυταρχική».

Ψευδείς ισχυρισμοί και τεχνικές χειραγώγησης

Το ρωσικό δίκτυο χρησιμοποίησε βίντεο που μιμούνταν δυτικά μέσα ενημέρωσης, διασπείροντας ψευδείς ισχυρισμούς. Μεταξύ αυτών των ισχυρισμών ήταν ότι δήθεν μετανάστες βίασαν διαδηλωτές ή ότι σκόπευαν να προχωρήσουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένες.

Σύμφωνα με το βρετανικό ινστιτούτο Institute for Strategic Dialogue, η επιχείρηση «δημιουργεί και αναρτά βίντεο που μοιάζουν με ειδησεογραφικά ρεπορτάζ, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιήσει φωνές ειδικών, πλαστογραφεί πρωτοσέλιδα εφημερίδων και χειραγωγεί εικόνες». Επιπλέον, το δίκτυο «εναλλάσσεται από χώρα σε χώρα για να εκμεταλλευτεί κρίσεις και συζητήσεις», προσαρμόζοντας τη δράση του ανάλογα με τις εξελίξεις.

Ευκαιριακή εκμετάλλευση και ευρύτερος ρόλος

Η ανάλυση διευκρινίζει ότι δεν βρέθηκαν αποδείξεις πως η Μόσχα ή άλλοι δρώντες υποκίνησαν ή κλιμάκωσαν τις διαδηλώσεις. Αντιθέτως, η δράση τους χαρακτηρίζεται ως «καιροσκοπική εκμετάλλευση των ταραχών», δηλαδή αξιοποίησαν την υπάρχουσα κατάσταση για τους δικούς τους σκοπούς.

Το έγγραφο της ΕΕ επισημαίνει τον ευρύτερο ρόλο τέτοιων ενεργειών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τέτοια γεγονότα προσφέρουν ευκαιρίες για να υπονομευθούν οι εθνικές κυβερνήσεις, να τροφοδοτηθούν ο φόβος και ο διχασμός, και να διαμορφωθούν οι αντιλήψεις του κοινού ενόψει των εκλογών». Αυτό υποδηλώνει μια στρατηγική προσέγγιση στην εκμετάλλευση εσωτερικών κρίσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos