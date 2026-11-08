Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft το 1992 και τις ξέχασε: Δείτε πόσο αξίζουν σήμερα

Μία αρχική επένδυση μόλις 1.200 δολαρίων σε μετοχές της Microsoft το 1992 εξελίχθηκε σε μια μικρή περιουσία που ξεπερνά τις 300.000 δολάρια, χάρη στην πάροδο του χρόνου και την ανοδική πορεία της εταιρείας. Η ιστορία αφορά έναν πατέρα που αγόρασε τις μετοχές για τον γιο του και στη συνέχεια τις ξέχασε για τρεις ολόκληρες δεκαετίες. Το απρόσμενο αυτό επενδυτικό αποτέλεσμα ήρθε στο φως πρόσφατα, αναδεικνύοντας τη δύναμη των μακροπρόθεσμων τοποθετήσεων.

Η αρχική κίνηση και η λήθη

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, μια περίοδο κατά την οποία ο τεχνολογικός κόσμος υποδεχόταν τα Windows 3.1, ένας πατέρας αποφάσισε να επενδύσει 1.200 δολάρια. Η συγκεκριμένη επένδυση αφορούσε την αγορά μετοχών της Microsoft, τις οποίες τοποθέτησε στο όνομα του γιου του. Αυτή η κίνηση, που αρχικά φάνηκε απλή και συμβολική, έμελλε να αποκτήσει απρόσμενα μεγάλη αξία με την πάροδο των ετών.

Ωστόσο, μετά την αρχική αγορά, ο πατέρας δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με αυτές τις μετοχές. Από καθαρή αμέλεια, όπως αναφέρθηκε, ο σχετικός λογαριασμός παρέμεινε ανενεργός και ξεχασμένος για περίπου τρεις δεκαετίες. Η λήθη αυτή, τελικά, οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό επενδυτικό θρίαμβο, ο οποίος αποκαλύφθηκε μετά από πολύ καιρό.

Πώς αποκαλύφθηκε η ιστορία

Την απίστευτη αυτή ιστορία έφερε στη δημοσιότητα ο Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είναι γνωστός επενδυτής και είχε διατελέσει πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Ο Σκαραμούτσι, σε συνέντευξή του, εξήγησε τις λεπτομέρειες αυτής της μακροχρόνιας επένδυσης.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο πατέρας του είχε πραγματοποιήσει την αγορά των μετοχών κατά τη δεκαετία του 1990. Όταν, έπειτα από δεκαετίες, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του συγκεκριμένου λογαριασμού, η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ξεπερνούσε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, φτάνοντας σε ένα σημαντικό ποσό.

Οι παράγοντες της εκτοξευμένης απόδοσης

Η εντυπωσιακή εκτόξευση της αξίας της επένδυσης οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανοδική πορεία της Microsoft. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν η σταθερά ανοδική τροχιά που ακολούθησε η εταιρεία στον τεχνολογικό κλάδο καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξε η επανεπένδυση των μερισμάτων που απέδιδαν οι μετοχές, καθώς και οι διαδοχικές κατατμήσεις μετοχών, γνωστές ως "stock splits". Αυτές οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατείχε ο λογαριασμός, πολλαπλασιάζοντας την αρχική τοποθέτηση.

Η αξία της μετοχής τότε και τώρα

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής, πρέπει να συγκριθεί η τιμή της μετοχής της Microsoft τότε και τώρα. Το 1992, τη χρονιά της αρχικής επένδυσης, η τιμή της μετοχής διαμορφωνόταν γύρω στα 13 δολάρια ανά μετοχή. Αυτή η τιμή αποτελούσε το σημείο εκκίνησης για την πορεία που ακολούθησε η επένδυση.

Σήμερα, η αξία της ίδιας μετοχής έχει εκτοξευθεί, ξεπερνώντας τα 350 δολάρια. Αυτή η τεράστια διαφορά στην τιμή, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παράγοντες, οδήγησε την αρχική επένδυση των 1.200 δολαρίων σε ένα χαρτοφυλάκιο που πλέον αποτιμάται σε πάνω από 300.000 δολάρια.

Το παράδειγμα μιας μεγαλύτερης επένδυσης

Για να κατανοηθεί ακόμα καλύτερα το επενδυτικό δυναμικό της Microsoft κατά την εν λόγω περίοδο, αναλύσεις από εξειδικευμένα εργαλεία, όπως το DividendChannel, παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, μια μεγαλύτερη τοποθέτηση, ύψους 10.000 δολαρίων, στην Microsoft την ίδια εποχή, δηλαδή το 1992, θα είχε σήμερα μια εντυπωσιακή αξία.

Συγκεκριμένα, μια τέτοια επένδυση θα άγγιζε σήμερα τα 14 εκατομμύρια δολάρια. Το παράδειγμα αυτό υπογραμμίζει την εξαιρετική απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε εταιρείες με ισχυρή ανάπτυξη και τη σημασία της υπομονής στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta