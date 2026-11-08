Μακελειό στην Πολωνία: Στο μικροσκόπιο το κίνητρο και το προφίλ του 24χρονου δράστη

Οι πολωνικές αρχές ερευνούν πλέον ως τρομοκρατικό αδίκημα το μακελειό που συγκλόνισε την Κρακοβία, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ενός ενόπλου. Ο φερόμενος ως δράστης, ο 24χρονος Michał Oksiński, κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία των γονέων και της αδελφής του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρά του και να σκιαγραφήσουν το ψυχολογικό του προφίλ.

Η φονική επίθεση στην Κρακοβία και η έρευνα ως τρομοκρατικό αδίκημα

Η επίθεση στην Κρακοβία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων γυναικών και δύο ανδρών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, ανακοίνωσε ότι η έρευνα για την υπόθεση έχει ανατεθεί σε μια μονάδα που ειδικεύεται σε «τρομοκρατικά αδικήματα». Συγκεκριμένα, το Γραφείο για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά ηγείται της έρευνας για τη «δολοφονία έξι ατόμων με χρήση πυροβόλων όπλων και την απόπειρα δολοφονίας πολυάριθμων άλλων».

Ο Ζούρεκ διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τον νομικό χαρακτηρισμό που εφαρμόστηκε, ο δράστης ενήργησε με στόχο τον σοβαρό εκφοβισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, γεγονός που καθιστά το αδίκημα τρομοκρατικό. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 24χρονος έδρασε μόνος του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Κρακοβία.

Το προφίλ του 24χρονου δράστη

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος Michał Oksiński. Ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από πολωνικά μέσα, ο Μίχαλ Ο. δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές, διαθέτοντας λευκό ποινικό μητρώο.

Ο Michał Oksiński, μαζί με τον πατέρα του, ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης. Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Κρακοβία ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, ένα τυφέκιο AR-15. Είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας. Οι γείτονες της οικογένειας τον περιγράφουν ως έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος χαιρετούσε τους γείτονες και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα, χωρίς να έχουν αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποψίες.

Η δολοφονία της οικογένειας στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι

Πριν από την επίθεση στην Κρακοβία, ο Michał Oksiński φέρεται να δολοφόνησε τους γονείς του και την αδελφή του. Τα πτώματα των τριών συγγενών εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 190 με 200 χιλιόμετρα βόρεια της Κρακοβίας, το βράδυ του Σαββάτου. Η αστυνομία δήλωσε ότι πρόκειται για έναν άνδρα 53 ετών, μια γυναίκα 52 ετών και μια γυναίκα 21 ετών, δηλαδή τους γονείς και την αδελφή του δράστη.

Οι σοροί τους βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, και οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών αναφέρουν ότι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Η 21χρονη αδελφή ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko, και είχε επιστρέψει στο πατρικό της για το Σαββατοκύριακο προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της. Περιγράφεται από γείτονες ως ιδιαίτερα ταλαντούχα κοπέλα με καλλιτεχνική ευαισθησία. Η οικογένεια χαρακτηριζόταν ως ήσυχη, χωρίς εμφανείς εντάσεις ή περιστατικά που να είχαν προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά.

Τα κίνητρα και οι ιδεολογικές διασυνδέσεις

Οι αρχές εξετάζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κερβίνσκι, διατύπωσε την εκτίμηση ότι πρόκειται για άτομο με συμπάθεια προς «υπερεθνικιστικές» ιδέες. Ο υπουργός δήλωσε ότι «όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς». Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michał Oksiński, ενώ εξετάζουν εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της δολοφονίας των συγγενών του και της επίθεσης στην Κρακοβία.

Ο κυβερνήτης της πολωνικής επαρχίας Μασοβίας, Κριστόφ Γιαν Κλέτσαρ, διευκρίνισε ότι ο δράστης «δεν είχε καμία σχέση με τον Πολωνικό Στρατό», απαντώντας σε προηγούμενες αναφορές. Η έρευνα των αρχών στην κατοικία της οικογένειας συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι νομικές συνέπειες και τα κατασχεθέντα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ επιβεβαίωσε ότι τόσο η δολοφονία των τριών ατόμων στο σπίτι όσο και τα αδικήματα στην Κρακοβία επισύρουν τη μέγιστη ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα από την κατοικία της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki