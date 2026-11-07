Η ΑΕΚ αντιμέτωπη με σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα: Τραυματισμοί Λεκαβίτσιους και Σκορδίλη

Η μπασκετική ΑΕΚ επέστρεψε στην Αθήνα με μία σημαντική νίκη από την Ουγγαρία, ωστόσο η αποστολή της «κιτρινόμαυρης» ομάδας συνοδεύτηκε από δυσάρεστα νέα, καθώς δύο βασικοί παίκτες αντιμετωπίζουν σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους και ο Γάιος Σκορδίλης τραυματίστηκαν, γεμίζοντας με πονοκεφάλους το τεχνικό επιτελείο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν το μέγεθος των προβλημάτων που καλούνται να διαχειριστούν οι ιθύνοντες της ομάδας.

Η διάγνωση για τον Λούκας Λεκαβίτσιους

Ο Λιθουανός γκαρντ της ΑΕΚ, Λούκας Λεκαβίτσιους, υπέστη τραυματισμό στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Φάλκο Σομπατέλι στην Ουγγαρία. Η εξέλιξη αυτή τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης, αποτελώντας ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα. Ο 32χρονος αθλητής υποβλήθηκε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία στο Mediterraneo Hospital, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση του προβλήματος.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Λεκαβίτσιους έχει υποστεί μυϊκή ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού στο δεξί πόδι. Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ο παίκτης έχει ήδη ξεκινήσει εντατική θεραπευτική αγωγή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επάνοδό του στα παρκέ. Η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας, δεδομένου του ρόλου του στο σύνολο.

Το πρόβλημα του Γάιου Σκορδίλη

Παράλληλα με τον τραυματισμό του Λεκαβίτσιους, η αποστολή της ΑΕΚ επέστρεψε στην Αθήνα με ένα ακόμα σοβαρό αγωνιστικό πρόβλημα, αυτό του Γάιου Σκορδίλη. Ο Έλληνας αθλητής υποβλήθηκε και αυτός σε εξετάσεις, οι οποίες έφεραν στο φως μία κάκωση δευτέρου βαθμού στο δεξιό μηριαίο. Η συγκεκριμένη διάγνωση σημαίνει ότι και ο Σκορδίλης θα μείνει εκτός δράσης για ένα χρονικό διάστημα, προσθέτοντας έναν ακόμα πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο.

Οι δύο αυτοί τραυματισμοί, που προέκυψαν σχεδόν ταυτόχρονα, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό για την ΑΕΚ, η οποία καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες σε μία κρίσιμη περίοδο της αγωνιστικής σεζόν. Η κατάσταση της υγείας των δύο παικτών παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Η νίκη στην Ουγγαρία και οι αγωνιστικές συνέπειες

Η ΑΕΚ κατάφερε να αποδράσει με ένα σημαντικό «διπλό» από την έδρα της Φάλκο στην Ουγγαρία, σε έναν αγώνα που διεξήχθη για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League. Η νίκη αυτή, που χαρακτηρίστηκε από μία γεμάτη χαρακτήρα εμφάνιση στα τελευταία λεπτά, βάζει ξανά την «Ένωση» γερά στο κόλπο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της. Η αγωνιστική σημασία του αποτελέσματος είναι τεράστια για τους στόχους της ομάδας στη διοργάνωση.

Ωστόσο, η χαρά της νίκης επισκιάστηκε από τους δύο νέους, σοβαρούς τραυματισμούς που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα βρήκε το τεχνικό επιτελείο αντιμέτωπο με την ανάγκη αναπροσαρμογής των πλάνων του, λόγω της απώλειας δύο ακόμη παικτών. Οι τραυματισμοί αυτοί έρχονται να προστεθούν σε μία ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Ευρύτερες αγωνιστικές ελλείψεις στην ομάδα

Οι τραυματισμοί των Λεκαβίτσιους και Σκορδίλη δεν είναι οι μοναδικές αγωνιστικές απώλειες που αντιμετωπίζει η μπασκετική ΑΕΚ. Η ομάδα βρίσκεται ήδη εδώ και καιρό χωρίς δύο ακόμα σημαντικούς παίκτες, τον Τομά Ερτέλ και τον Κιζόν Φίζελ, οι οποίοι παραμένουν νοκ άουτ. Αυτές οι απουσίες έχουν δημιουργήσει ένα κενό στο ρόστερ, το οποίο γίνεται πλέον ακόμα πιο αισθητό με τους νέους τραυματισμούς.

Η συσσώρευση των προβλημάτων τραυματισμών θέτει το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ ενώπιον σημαντικών προκλήσεων, καθώς καλείται να βρει λύσεις και να αναδιαμορφώσει το αγωνιστικό του πλάνο, ώστε να καλύψει τις κενές θέσεις και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στο Basketball Champions League.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit