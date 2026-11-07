Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για πλειστηριασμούς και ακρίβεια, προτείνοντας την ταινία «Το Μεγάλο Σορτάρισμα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε νέα πολιτική παρέμβαση, εκφράζοντας έντονη κριτική προς την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας σχολίασε το άρθρο 23, τις αντιδράσεις που προκάλεσε, το ζήτημα των πλειστηριασμών, καθώς και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα funds. Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης, πρότεινε επίσης την ταινία «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» ως την ταινία της εβδομάδας, συνδέοντας την επιλογή του με τις εξελίξεις των ημερών.

Η κριτική για το άρθρο 23

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στο άρθρο 23, το οποίο απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα την εβδομάδα που πέρασε. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, ακόμη και μετά την αιφνιδιαστική απόσυρσή του, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καταλήξει σε κοινή γραμμή ως προς το εάν επρόκειτο για μια θετική ή αρνητική νομοθετική παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως όσοι υποστηρίζουν ότι το άρθρο ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που τελικά αποσύρθηκε. Αντίστοιχα, όσοι το θεωρούν προβληματικό δεν έχουν προσφέρει πειστικές απαντήσεις για το πώς συμπεριλήφθηκε εξαρχής στο νομοσχέδιο. «Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε ένα άρθρο 23 για το οποίο οι βουλευτές της ΝΔ δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν ήταν καλό ή κακό. Βέβαια, όσοι θεωρούν ότι ήταν καλό δεν μας λένε γιατί αποσύρθηκε, ενώ όσοι πιστεύουν πως ήταν κακό, δεν έχουν κάποια πειστική εξήγηση για το πώς βρέθηκε εκεί εξαρχής», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Οι πλειστηριασμοί και η ακρίβεια στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των πλειστηριασμών, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι πλειστηριασμοί μόνο το έτος 2025 ήταν πέντε φορές περισσότεροι σε σχέση με το σύνολο της πενταετίας 2015-2019. Επιπλέον, σημείωσε ότι φέτος, δηλαδή κατά την τρέχουσα χρονιά, οι πλειστηριασμοί έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την αύξηση των πλειστηριασμών με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια και τα funds. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο να μην ενοχλεί τα καρτέλ της ακρίβειας και να διευκολύνει με κάθε μέσο τα funds. Αυτή η στάση, όπως είπε, συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης για τους απλούς ανθρώπους.

Η πρόταση ταινίας: «Το Μεγάλο Σορτάρισμα»

Στο πλαίσιο της πολιτικής του παρέμβασης, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε την ταινία «Το Μεγάλο Σορτάρισμα» (The Big Short) ως την ταινία της εβδομάδας. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Adam Black και με πρωταγωνιστή τον Στιβ Κάρελ, επιλέχθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό ως πηγή έμπνευσης από τα γεγονότα των ημερών.

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν την ταινία, δηλώνοντας ότι «αν όμως θέλετε να μάθετε πώς ακριβώς γίνεται αυτό το κόλπο και ποιοι κερδίζουν από τη συμφορά των απλών ανθρώπων, δεν έχετε παρά να δείτε την ταινία της εβδομάδας». Με αυτό τον τρόπο, συνέδεσε το περιεχόμενο της ταινίας με τις οικονομικές πρακτικές που, κατά την άποψή του, επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σχόλιο για τον υπουργό Οικονομίας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε και σε ένα σκωπτικό σχόλιο αναφορικά με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εισήγαγε το άρθρο 23 στη Βουλή. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε, με ειρωνικό τόνο, την αλλαγή του τίτλου του υπουργού.

«Με μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο να μην ενοχλεί τα καρτέλ της ακρίβειας και να διευκολύνει με κάθε μέσο τα funds, ίσως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εισήγαγε το άρθρο 23 στη Βουλή, να έπρεπε να αλλάξει τίτλο. Να μετονομαστεί σε υπουργός ακρίβειας και πλειστηριασμών. Του ταιριάζει περισσότερο», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Το σκωπτικό κλείσιμο της ανάρτησης

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα σκωπτικό σχόλιο στο βίντεο που τη συνόδευε. Εμφανίστηκε να λέει πως «οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική». Αυτή η δήλωση αποτελεί μια έμμεση αναφορά στις καταστάσεις που περιγράφει η ταινία και τη σύνδεσή τους με την ελληνική πραγματικότητα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Άλλωστε στην Ελλάδα αγαπάμε το μπάσκετ κι όχι το μπέιζμπολ. Καλή σας θέαση». Με αυτό τον τρόπο, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την παρέμβασή του, διατηρώντας έναν ειρωνικό τόνο και καλώντας τους πολίτες να προβληματιστούν μέσα από την προτεινόμενη κινηματογραφική επιλογή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki