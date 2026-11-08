Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο: Δεκάδες τραυματίες και εκτροχιασμός βαγονιών

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα έλαβε χώρα την Κυριακή (8/11) στην Αίγυπτο, όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην επαρχία της Γκίζας, κοντά στην πρωτεύουσα Κάιρο. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών και τον εκτροχιασμό βαγονιών, με τις αρχές να κινητοποιούν άμεσα εκτεταμένες δυνάμεις διάσωσης. Η περιοχή του ατυχήματος βρίσκεται στην Αλ Αϊγιάτ, νότια της Γκίζας.

Το χρονικό και ο τόπος της σύγκρουσης

Το ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (8/11), όταν μία επιβατική αμαξοστοιχία προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλου τρένου. Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία Νο. 134, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο «Tahya Misr» στη γραμμή Γκίζα–Φαγιούμ, συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία Νο. 2010, που κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν. Η σύγκρουση συνέβη στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμάρ και Αλ Ράκα.

Από την πρόσκρουση, βαγόνια εκτροχιάστηκαν, με τέσσερα εξ αυτών να ανατρέπονται σε παρακείμενα χωράφια. Η Εθνική Αρχή Σιδηροδρόμων της Αιγύπτου επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας την άμεση κινητοποίηση συνεργείων για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ο απολογισμός των τραυματιών και η άμεση ανταπόκριση

Ο επίσημος απολογισμός από το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανέφερε αρχικά τουλάχιστον 64 τραυματίες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν νεκροί. Ωστόσο, κάποια Μέσα κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες, με αναφορές για τουλάχιστον έναν νεκρό, ο οποίος φέρεται να είναι ο οδηγός της μίας αμαξοστοιχίας, και περισσότερους από 100 τραυματίες συνολικά.

Για τη διακομιδή των τραυματιών κινητοποιήθηκαν άμεσα 52 ασθενοφόρα. Τα ασθενοφόρα επιχείρησαν στην περιοχή του κόμβου Γκέρζα, παράλληλα με την αγροτική οδό Καΐρου–Ασουάν. Από τους τραυματίες, οι 54 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Ουάστα, ενώ οι υπόλοιποι 10 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Αϊγιάτ, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εντολές για αυξημένη ετοιμότητα των υγειονομικών μονάδων

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα οι υγειονομικές μονάδες στα κυβερνεία της Γκίζας και του Μπένι Σουέφ. Στόχος ήταν η διασφάλιση της πλήρους και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης για όλους τους τραυματίες. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας τόνισε ότι η κατάσταση των νοσηλευομένων παρακολουθείται στενά, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης περίθαλψή τους.

Εργασίες απομάκρυνσης συντριμμιών και αποκατάστασης της κυκλοφορίας

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, μαζί με βαρέα οχήματα και γερανούς των σιδηροδρόμων. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση των συντριμμιών και των κατεστραμμένων βαγονιών, καθώς και στη μετακίνηση των υπόλοιπων οχημάτων. Οι αρχές εργάζονται υπό πίεση χρόνου για να καθαρίσουν τις γραμμές και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει το Κάιρο με το Ασουάν και το Υψηλό Φράγμα, και στις δύο κατευθύνσεις, το συντομότερο δυνατό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί σιδηροδρομικό ατύχημα και τον Σεπτέμβριο, όταν δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Το προηγούμενο αυτό περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μηχανοδηγού και του βοηθού του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki