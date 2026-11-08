Η Τζόρτζια Μελόνι σε ιππική έκθεση στη Βερόνα: Βόλτα με άλογο και δηλώσεις για τον κλάδο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε επίσκεψη στην 128η διεθνή έκθεση Fieracavalli, που φιλοξενείται στη Βερόνα. Η παρουσία της στην εκδήλωση σηματοδότησε την πρώτη της φορά που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη έκθεση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η πρωθυπουργός ανέβηκε σε ένα λευκό άλογο για μια σύντομη βόλτα, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκθέτες και επισκέπτες.

Η παρουσία της πρωθυπουργού στη Fieracavalli

Η Τζόρτζια Μελόνι, ως επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, επισκέφθηκε για πρώτη φορά την 128η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης Fieracavalli. Η έκθεση αυτή, η οποία είναι αφιερωμένη στον ιππικό κλάδο, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον τομέα.

Η πρωθυπουργός παρακολούθησε αρχικά μια επίδειξη που έλαβε χώρα στο περίπτερο του Υπουργείου Γεωργίας. Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση, ανεβαίνοντας σε ένα λευκό άλογο και πραγματοποιώντας μια σύντομη βόλτα μέσα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους.

Περιήγηση και επικοινωνία με το κοινό

Μετά την ιππική της βόλτα, η Τζόρτζια Μελόνι συνέχισε την επίσκεψή της στους εξωτερικούς χώρους του εκθεσιακού κέντρου Veronafiere. Εκεί, είχε την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες της έκθεσης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνομίλησε με εκθέτες, αντάλλαξε απόψεις με τους παρευρισκόμενους και δεν αρνήθηκε να βγάλει selfies με τον κόσμο, δείχνοντας έτσι την προσβασιμότητά της και την επιθυμία της για επικοινωνία.

Η στρατηγική σημασία του ιππικού κλάδου

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Τζόρτζια Μελόνι έκανε ειδική αναφορά στη στρατηγική αξία που έχει ο ιππικός κλάδος για την Ιταλία. Υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος τομέας συνεισφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο ιππικός κλάδος αποφέρει έναν κύκλο εργασιών που ανέρχεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, τόνισε ότι ο κλάδος στηρίζει περίπου 100.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του στην απασχόληση.

Στήριξη κυβέρνησης και προσβασιμότητα

Η Μελόνι δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνησή της σε διάφορα έργα που σχετίζονται με τον ιππικό τομέα. Τα έργα αυτά έχουν ως βασικό στόχο να καταστήσουν τα ιππικά αθλήματα και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τα άλογα πιο προσβάσιμα σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, με την πρωθυπουργό να τονίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει πρωτοβουλίες που θα επιτρέπουν και σε αυτή την ομάδα πολιτών να συμμετέχει ενεργά στις ιππικές δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικά της διεθνούς έκθεσης Fieracavalli

Η Fieracavalli, ως διεθνής έκθεση, συγκεντρώνει έναν εντυπωσιακό αριθμό ζώων και εταιρειών. Συγκεκριμένα, φιλοξενεί περίπου 2.400 άλογα, τα οποία ανήκουν σε 60 διαφορετικές φυλές, προσφέροντας μια ευρεία εικόνα της ποικιλομορφίας του ιππικού κόσμου.

Επιπλέον, στην έκθεση συμμετέχουν 700 εταιρείες από 25 χώρες, γεγονός που αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και την εμβέλεια του ιππικού κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Enikos