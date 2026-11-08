Μακελειό στην Κρακοβία: Ένοπλος με ακροδεξιές ιδεολογίες άνοιξε πυρ, έξι νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες

Ένοπλη επίθεση συγκλόνισε την Κρακοβία της Πολωνίας το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ένας 24χρονος άνδρας άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της αγοράς. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκαπέντε τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης, ο οποίος φέρεται να ενστερνίζεται ακροδεξιές ιδεολογίες, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε την ενέργεια «τρομοκρατική», επισημαίνοντας πως η χώρα δεν είχε γνωρίσει στο παρελθόν παρόμοια ριζοσπαστική τρομοκρατία.

Η αιματηρή επίθεση στην καρδιά της Κρακοβίας

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) στην πλατεία της αγοράς, κοντά στην οδό Sławkowska και την εκκλησία Mariacki, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία και τουριστική βιτρίνα της Πολωνίας. Ο 24χρονος Πολωνός δράστης έφτασε στην πλατεία με ένα όχημα, συγκεκριμένα ένα Subaru, και άρχισε να πυροβολεί «αδιακρίτως» με ένα τουφέκι εφόδου AR-15 εναντίον των περαστικών.

Από τα πυρά του έπεσαν νεκροί έξι άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, ανάμεσά τους και ένας Βρετανός υπήκοος. Άλλοι δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Η τραγωδία προκάλεσε σοκ πολύ πέρα από την άλλοτε πρωτεύουσα της χώρας, η οποία αποτελεί μαγνήτη για τους ξένους επισκέπτες.

Τρομοκρατική ενέργεια και διήμερο εθνικό πένθος

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια» και «ριζοσπαστική τρομοκρατία». Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου επιτόπου, ο κ. Τουσκ δήλωσε: «Στην Πολωνία δεν είχαμε γνωρίσει υπόθεση τόσο ριζοσπαστικής τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή τη στυγερή επίθεση κατά της ζωής του κόσμου εδώ, στην Κρακοβία».

Μετά την τραγωδία, η Πολωνία κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος, το οποίο ισχύει σήμερα και αύριο Δευτέρα. Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι γενικά σπάνιο φαινόμενο στη χώρα, γεγονός που εντείνει το σοκ και την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό.

Τρία πτώματα εντοπίστηκαν στο σπίτι του δράστη

Οι αστυνομικές αρχές, κατά την έρευνα στο σπίτι του ένοπλου δράστη, ο οποίος έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος, εντόπισαν τρία ακόμη πτώματα. Πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα ήταν οι γονείς και η αδελφή του δράστη, αν και η ταυτότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο νεαρός δράστης φέρεται να ενστερνίζεται «ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», ένα στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα της πολύνεκρης επίθεσης τόσο στην πλατεία όσο και στο σπίτι του.

Σκηνές χάους και συγκλονιστικές μαρτυρίες

Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, η ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψε σκηνές χάους στην πλατεία, με τραυματίες να κείτονται στο έδαφος, δεκάδες ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο, πάνοπλους αστυνομικούς να περιπολούν και ελικόπτερα να επιτηρούν από αέρος. Η εικόνα ήταν αυτή μιας πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Ντάνιελ Βόλνε, ένας 32χρονος μουσικός, αφηγήθηκε στο AFP την εμπειρία του: «Είδα πίσω μου πτώματα πεσμένα κάτω. Είδα άνθρωπο που ήταν νεκρός, δεν κουνιόταν, και άλλους να κείτονται λίγο πιο μακριά, ενώ άλλοι προσπαθούσαν ακόμη να τους επαναφέρουν στη ζωή». Πρόσθεσε ότι τέτοιες εικόνες «δεν μπορείς να τις περιγράψεις».

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων

Στην προσπάθεια εξουδετέρωσης του δράστη, ενεπλάκησαν αστυνομικοί. Ένα βίντεο δείχνει έναν «ηρωικό Πολωνό αστυνομικό να εξουδετερώνει τον δράστη». Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός Kamil Kosin δέχτηκε έναν πυροβολισμό, αλλά παρότι τραυματισμένος, συνέχισε να μάχεται για την ασφάλεια των πολιτών.

Ένας δεύτερος αστυνομικός δέχτηκε τρεις πυροβολισμούς και αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή του. Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν κρίσιμη για τον περιορισμό του δράστη και την αποτροπή περαιτέρω θυμάτων στην πολυσύχναστη πλατεία της Κρακοβίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos