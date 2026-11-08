Πολωνία: Ακροδεξιός ο δράστης του μακελειού στην Κρακοβία με έξι νεκρούς και 15 τραυματίες

Ένοπλη επίθεση συγκλόνισε το Σάββατο την Κεντρική Πλατεία, στην καρδιά της ιστορικής Παλιάς Πόλης της Κρακοβίας, στην Πολωνία. Από το μακελειό, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν. Ο δράστης, ένας 25χρονος άνδρας με ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές απόψεις, τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο δράστης και τα κίνητρά του

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 25χρονος δράστης είχε διαποτισμένες ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές απόψεις. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο δράστης είχε «πολύ ριζοσπαστικές» και «υπερεθνικιστικές» πεποιθήσεις. Ο δράστης φορούσε στρατιωτική στολή και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ χρησιμοποιούσε ένα μακρύ όπλο στρατιωτικού τύπου κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταρζίνα Τσίσλο, ανέφερε ότι στο αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκαν επιπλέον όπλα και πυρομαχικά. Η ίδια εκτίμησε ότι έδρασε μόνος του, πραγματοποιώντας μια ανεξέλεγκτη πορεία γύρω από την πλατεία, γεγονός που εξηγεί γιατί υπήρξαν τραυματίες σε διαφορετικά σημεία.

Η εξέλιξη της επίθεσης και οι ενέργειες των αρχών

Ο ένοπλος συνέχισε να πυροβολεί εναντίον των αστυνομικών ακόμη και αφού είχε δεχθεί πυρά, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Μετά την επίθεση, ο δράστης τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική πράξη».

Ώρες μετά την επίθεση στην Κρακοβία, οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του υπόπτου στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κρακοβίας. Εκεί, εντόπισαν τις σορούς τριών στενών συγγενών του, δύο γυναικών και ενός άνδρα.

Τα θύματα της επίθεσης

Από την επίθεση στην Κρακοβία, σκοτώθηκαν συνολικά έξι άτομα: τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Τουλάχιστον τρεις από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν Πολωνές υπήκοοι, ενώ μία από τις νεκρές ήταν Βρετανίδα. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη ταυτοποίηση των άλλων δύο θυμάτων.

Όσον αφορά τους τραυματίες, ο αριθμός τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 15. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μάρεκ Μπορόν, ανακοίνωσε ότι πέντε από τους τραυματίες δεν ήταν Πολωνοί. Μεταξύ των τραυματιών, δύο αστυνομικοί δέχθηκαν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Δύο άλλα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι από τους τραυματίες δέχθηκαν πυρά.

Μαρτυρίες και βίντεο από το σημείο

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αυτόπτες μάρτυρες αποτυπώνουν τη στιγμή του πανικού, με ανθρώπους να τρέχουν έντρομοι από την πλατεία και να αναζητούν καταφύγιο στα γύρω στενά. Άλλα πλάνα δείχνουν ομάδες διασωστών να προσπαθούν να επαναφέρουν τραυματισμένους ανθρώπους, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνεται ένας αστυνομικός να πυροβολεί επανειλημμένα τον δράστη, ο οποίος βρίσκεται πεσμένος στο οδόστρωμα, σε μια προσπάθεια να τον ακινητοποιήσει πλήρως.

Η τοποθεσία της επίθεσης

Η επίθεση έλαβε χώρα στην Κεντρική Πλατεία της Κρακοβίας, ένα σημείο που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής Παλιάς Πόλης. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Πολωνίας, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών καθημερινά.

Με πληροφορίες από: capital.gr