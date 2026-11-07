Η Βάνα Μπάρμπα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς, βρέθηκε καλεσμένη στην late night εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για διάφορα θέματα που την απασχολούν, όπως η κριτική που δέχονταν οι όμορφες ηθοποιοί με την πάροδο των ετών, ένα πρόσφατο περιστατικό που τη στενοχώρησε, καθώς και ο τίτλος του sex symbol που της έχει αποδοθεί.

Η κριτική στις όμορφες ηθοποιούς και η εικόνα

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε εκτενώς στην αντίληψη που επικρατούσε στο παγκόσμιο στερέωμα σχετικά με τις γυναίκες ηθοποιούς που ήταν ιδιαίτερα όμορφες. Όπως δήλωσε, συχνά αυτές οι γυναίκες θεωρούνταν κακές ή μέτριες ηθοποιοί, με την εικόνα τους να επισκιάζει το υποκριτικό τους ταλέντο. Η έντονη παρουσία της εξωτερικής εμφάνισης έθετε το υποκριτικό κομμάτι σε δεύτερο πλάνο, δημιουργώντας μια προκατάληψη απέναντι στις «όμορφες» του χώρου.

Η ίδια τόνισε ότι αυτή η κριτική ήταν ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στο πέρασμα των χρόνων. Η ομορφιά, αντί να λειτουργεί ως πλεονέκτημα, συχνά μετατρεπόταν σε βάρος, καθώς η προσοχή επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην εξωτερική εμφάνιση, αγνοώντας την ουσία της τέχνης και την υποκριτική ικανότητα.

Η σχέση της με τον χρόνο και η ελευθερία της ηλικίας

Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, η Βάνα Μπάρμπα μοιράστηκε το πώς αισθάνεται σήμερα, σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται. Εξέφρασε την αίσθηση της ελευθερίας που βιώνει πλέον, κάτι που, όπως είπε, την βοηθά να παίζει πιο αληθινά στους ρόλους της. Η ηθοποιός δήλωσε ότι έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί με τον χρόνο και τις αλλαγές που αυτός φέρνει, βρίσκοντας μια εσωτερική ισορροπία.

«Εγώ τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαι, νιώθω ελεύθερη και είναι αυτό που με κάνει να παίζω πιο αληθινά, όπως λένε. Νιώθω ελεύθερη πια και έχω καταφέρει να τα βρω με τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει μια νέα φάση στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, όπου η αποδοχή του χρόνου οδηγεί σε μεγαλύτερη αυθεντικότητα.

Το περιστατικό που τη στενοχώρησε

Παρά την εσωτερική της συμφιλίωση με τον χρόνο, η ηθοποιός αποκάλυψε ένα πρόσφατο περιστατικό που την στενοχώρησε. «Παρόλο που σήμερα με σταμάτησαν δύο κυρίες και με στενοχώρησαν», είπε η Βάνα Μπάρμπα, περιγράφοντας τη συνάντηση. Οι δύο κυρίες της είπαν να βάλει ενυδάτωση στο πρόσωπό της, ένα σχόλιο που την έκανε να αισθανθεί άσχημα.

Η απάντηση της ηθοποιού ήταν άμεση και ειλικρινής. Τους εξήγησε ότι πλησιάζει τα 60 της χρόνια και ρώτησε αν θα ήθελαν να τη δουν να κάνει πλαστικές επεμβάσεις. «Μεγαλώνουμε. Όχι μόνο εσείς, αλλά και εγώ. Σε εμάς δεν επιτρέπουν να μεγαλώνουμε. Το μεγάλωμα είναι φυσική εξέλιξη. Δεν γίνεται να είσαι πάντα όμορφος», δήλωσε η Βάνα Μπάρμπα, τονίζοντας την ανάγκη να γίνει αποδεκτή η φυσική διαδικασία της γήρανσης, ειδικά για πρόσωπα που βρίσκονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο τίτλος του sex symbol

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στον τίτλο του sex symbol που της έχει αποδοθεί κατά καιρούς. Η Βάνα Μπάρμπα εξέφρασε τη δική της άποψη για το πώς αποκτάται αυτός ο τίτλος, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι κάτι που δίνεται, αλλά κάτι που κατακτάται.

«Το στέμμα δεν δίνεται. Όποια μπορεί να το πάρει, θα το πάρει μόνη της. Και εγώ θα την καμαρώσω, θα της αξίζει και θα είμαι και εγώ περήφανη μαζί της. Δεν δίνεται. Όποια μπορεί, το παίρνει αυτούσια», δήλωσε η ηθοποιός. Με αυτή τη δήλωση, η Βάνα Μπάρμπα έδωσε το δικό της μήνυμα σχετικά με την αυθεντικότητα και την προσωπική δύναμη που απαιτείται για να φέρει κάποιος έναν τέτοιο τίτλο, αναγνωρίζοντας την αξία της αυτοδημιουργίας και της αναγνώρισης που προέρχεται από την ίδια την προσωπικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki