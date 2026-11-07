Η Φιλίτσα Καλογεράκου απαντά στον Γιάννη Μπέζο για τις δηλώσεις του περί Πέτρου Φιλιππίδη

Την έντονη αντίδραση της ηθοποιού Φιλίτσας Καλογεράκου προκάλεσε ένα σχόλιο του Γιάννη Μπέζου αναφορικά με την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Ο Γιάννης Μπέζος, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, χαρακτήρισε «απίστευτο» το γεγονός της προφυλάκισης του Πέτρου Φιλιππίδη, δήλωση που οδήγησε την κυρία Καλογεράκου σε δημόσια τοποθέτηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Μπέζου

Ο Γιάννης Μπέζος, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου αναφέρθηκε στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Εκεί, χαρακτήρισε «απίστευτο» το γεγονός ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης προφυλακίστηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, εκφράζοντας την έκπληξή του για αυτή την εξέλιξη.

Σε μεταγενέστερη εμφάνισή του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο κ. Μπέζος επανήλθε στο θέμα, δηλώνοντας πως «είναι μια δικαίωση αυτή για τον Πέτρο Φιλιππίδη». Πρόσθεσε ότι η υπόθεση δεν έλαβε την ίδια έκταση με την αρχική της δημοσιότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι δεν του δώσαμε τόση έκταση τώρα… Ενώ χαλούσε ο κόσμος τότε, η αλήθεια είναι ότι αυτό τώρα πέρασε λίγο έτσι. Άδικο αυτό για τον Πέτρο. Ο Πέτρος δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό, πολύ καλά κάνει, και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά».

Ο Γιάννης Μπέζος συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω ότι αυτά όλα, αν γίνονται και στα πλαίσια μιας γενικότερης αυτοκριτικής, την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε και όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω ως πολύ θετικό. Το ότι προφυλακίστηκε ο άνθρωπος γι’ αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο». Κλείνοντας τις δηλώσεις του, εξέφρασε την επιθυμία του να δει ξανά τον Πέτρο Φιλιππίδη στο θέατρο, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα ισχυρό κεφάλαιο του θεάτρου».

Η αντίδραση της Φιλίτσας Καλογεράκου

Η Φιλίτσα Καλογεράκου, λαμβάνοντας μηνύματα από το κοινό, προχώρησε σε ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γιάννη Μπέζου. Ξεκίνησε την ανάρτησή της παραθέτοντας την ακριβή δήλωση του κ. Μπέζου: «Επειδή μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε, ο κ. Μπέζος έκανε αυτή τη δήλωση και όπως διάβασα είπε : “το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος γι’ αυτό το πράγμα , το θεωρώ απίστευτο”». Η ανάρτηση αυτή αποτελούσε συνέχεια προηγούμενου post της, όπου είχε ήδη απομονώσει τη συγκεκριμένη δήλωση.

Εκτίμηση και προβληματισμός

Στην ίδια ανάρτηση, η ηθοποιός εξέφρασε την εκτίμησή της προς τον Γιάννη Μπέζος, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως ηθοποιό. Ανέφερε ότι παρακολουθεί τις συνεντεύξεις του και νιώθει ότι μαθαίνει από αυτόν, θεωρώντας τον «από τους πραγματικά ταλαντούχους, σοβαρούς, μορφωμένους και έξυπνους ανθρώπους». Ωστόσο, εξέφρασε και τον έντονο προβληματισμό της για τη στάση του.

«Αναρωτιέμαι όμως όταν ένας σοβαρός, μορφωμένος και έξυπνος άνθρωπος υποστηρίζει έναν άνθρωπο που έκανε κακό σε άλλους ανθρώπους και καταδικάστηκε για 2 απόπειρες βιασμού, που οδεύουμε σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία», σημείωσε η Φιλίτσα Καλογεράκου, υπογραμμίζοντας την αντίφαση που έβλεπε μεταξύ της προσωπικότητας του Γιάννη Μπέζου και της υποστήριξής του προς τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Το ερώτημα για τον πατέρα και η απογοήτευση

Η Φιλίτσα Καλογεράκου έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα, απευθυνόμενη στον Γιάννη Μπέζος ως πατέρα κόρης. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε: «Και αναρωτιέμαι ως πατέρας κόρης ο κ. Μπεζος αν ένας άντρας παρενοχλούσε τη κόρη του με τον ίδιο τρόπο θα είχε τόσο ήπια και διαλλακτική στάση προς αυτόν τον άντρα;». Με αυτό τον τρόπο, θέλησε να αναδείξει τη διάσταση της δήλωσης του κ. Μπέζου σε σχέση με την προστασία των θυμάτων.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, η ηθοποιός εξέφρασε τα συναισθήματά της, δηλώνοντας: «Απογοητεύομαι και φοβάμαι πια, πάνω από όλα ως γυναίκα και μετά σαν άνθρωπος». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσωπική της επίδραση από τις δηλώσεις του συναδέλφου της και τον ευρύτερο αντίκτυπο που θεωρεί ότι έχουν τέτοιες τοποθετήσεις στην κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Newsit