Ένα νεογέννητο βρέφος έφυγε από τη ζωή στη Νέα Φιλαδέλφεια, μόλις πέντε ώρες αφότου ήρθε στον κόσμο, προκαλώντας σοκ και ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Η γέννηση του παιδιού πραγματοποιήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι, τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τη βοήθεια μαίας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του βρέφους επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στην τραγική του κατάληξη παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η γέννηση στο σπίτι και οι πρώτες ώρες

Η γέννηση του βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια έλαβε χώρα με τη βοήθεια μαίας, περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11, σύμφωνα με μία πηγή, ή 06.12.2026, σύμφωνα με άλλη). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μωρό φέρεται να παρουσίασε αρχικά δυσκολία στην αναπνοή του αμέσως μετά τη γέννηση. Παρόλα αυτά, στη συνέχεια εμφάνισε σημάδια ζωής και η μητέρα του το θήλασε κανονικά, μάλιστα δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μαία παρέμεινε στο σπίτι μετά τον τοκετό, παρακολουθώντας την κατάσταση. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μίλησε το πρωί του Σαββάτου (7/11) στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν βίντεο από τον τοκετό. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα βίντεο αυτά καταγράφεται η ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε στη διαδικασία της γέννας.

Η κρίσιμη στιγμή και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Περίπου στις 6:00 το πρωί, δηλαδή πέντε ώρες μετά τη γέννησή του, η μητέρα διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό. Αμέσως ειδοποίησε τη μαία, η οποία επιχείρησε να επαναφέρει το μωρό κάνοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε άμεσα το βρέφος στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα». Ο κ. Γιαννάκος επισήμανε ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα. Ένα ακόμα σημείο που ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτήρισε ως «λάθος» ήταν το γεγονός ότι η μαία δεν συνόδευσε το μωρό κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι προσπάθειες των γιατρών και η κατάσταση της μητέρας

Στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση του βρέφους και προσπάθησαν επί περίπου μία ώρα να το επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το νεογέννητο δυστυχώς κατέληξε.

Η μητέρα, μαζί με τον σύζυγό της, ακολούθησε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Εκεί, η γυναίκα εισήχθη στη μαιευτική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και βαθιάς οδύνης μετά την τραγική απώλεια του παιδιού της.

Η έρευνα των αρχών και τα ερωτήματα

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του βρέφους, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος της Νέας Φιλαδέλφειας έχουν αναλάβει την υπόθεση και αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι πέντε ώρες που μεσολάβησαν από τη γέννηση έως τον θάνατο του νεογέννητου. Ειδικότερα, εξετάζεται το πώς εξελίχθηκε η κατάστασή του, εάν τα αρχικά αναπνευστικά προβλήματα αξιολογήθηκαν όπως έπρεπε, πότε έγινε αντιληπτό ότι κινδύνευε η ζωή του και εάν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή του. Οι αρχές διερευνούν επίσης εάν στοιχειοθετούνται ενδείξεις θανατηφόρας έκθεσης ή εγκληματικής αμέλειας, εξετάζοντας τόσο τις ενέργειες της μαίας όσο και το ιστορικό της εγκυμοσύνης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis