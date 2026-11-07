Χρηματιστηριακό σκάνδαλο 20 δισ. δολαρίων κλονίζει την Τουρκία

Ένα οικονομικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο έχει λάβει την ονομασία «Fonzi», έχει εξανεμίσει τις αποταμιεύσεις μισού εκατομμυρίου Τούρκων πολιτών. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και έχει κλονίσει συθέμελα την κυβέρνησή του, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για μια κρίση επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ήδη προβληματική οικονομία της χώρας. Η ονομασία «Fonzi» αποτελεί συνδυασμό της τουρκικής λέξης για το κεφάλαιο και μιας αναφοράς στα συστήματα πυραμίδας Ponzi, ενώ παραπέμπει και στον ήρωα με το δερμάτινο μπουφάν της αμερικανικής τηλεοπτικής κωμικής σειράς της δεκαετίας του 1970, «Happy Days».

Η «φούσκα Fonzi» και οι χαμένες αποταμιεύσεις

Περισσότεροι από 455.000 μικροεπενδυτές, οι οποίοι παρασύρθηκαν σε αυτά τα κεφάλαια με την υπόσχεση αποδόσεων που έφταναν το 1.000%, κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τις αποταμιεύσεις τους. Συνολικά, περίπου 500.000 πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια των χρημάτων τους, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα κύμα αγανάκτησης και ανησυχίας σε ολόκληρη την Τουρκία.

Όπως υποστηρίζει ο Atilla Yesilada της GlobalSource Partners, μιας συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη, «η έκταση όσων συμβαίνουν δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτή διεθνώς· αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα της δημόσιας συζήτησης στη χώρα». Η κατάρρευση της «φούσκας Fonzi» έχει προκαλέσει ευρεία αναταραχή και έχει θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα χιλιάδων οικογενειών.

Κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην τουρκική οικονομία

Το σκάνδαλο έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ήδη προβληματική οικονομία της Τουρκίας, η οποία ανέρχεται σε 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή που η Τουρκία θεωρείται από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ ολοένα και σημαντικότερο ανάχωμα απέναντι στην αστάθεια της Μέσης Ανατολής και τον ρωσικό αναθεωρητισμό.

Για τους επικριτές της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ορισμένα στελέχη της ίδιας της διοίκησης, το σκάνδαλο αποτελεί σύμπτωμα μιας ευνοιοκρατίας προχωρημένου σταδίου. Αυτή η κατάσταση φέρεται να έχει αποδυναμώσει τους τουρκικούς θεσμούς έπειτα από 24 χρόνια ολοένα και πιο συγκεντρωτικής διακυβέρνησης, ακριβώς τη στιγμή που έχουν έρθει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τη διαδοχή του Ερντογάν στην πολιτική ηγεσία.

Σκιές κυβερνητικής ευνοιοκρατίας

Το σημαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί την κρίση Fonzi στην Τουρκία από άλλα σκάνδαλα, όπως η απάτη του Bernard Madoff, είναι ότι φέρεται να φτάνει μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης. Αυτή η διάσταση υποδηλώνει μια βαθύτερη εμπλοκή και αναδεικνύει ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας εντός του κρατικού μηχανισμού.

Οι κατηγορίες για ευνοιοκρατία και η φερόμενη εμπλοκή προσώπων από την «αυλή του Ερντογάν» έχουν εντείνει τις πιέσεις στην κυβέρνηση και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τουρκική κοινωνία. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα αμφισβήτησης και απαιτεί άμεσες απαντήσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.

Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Μια πρόγευση του σκανδάλου είχε δοθεί μήνες πριν αυτό ξεσπάσει, όταν μια βουλευτής της αντιπολίτευσης έθεσε ένα αιχμηρό ερώτημα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ayyüce Türkeş Taş δήλωσε τότε ότι οι κεφαλαιαγορές στην Τουρκία έχουν μετατραπεί σε «βάλτο», προσθέτοντας ότι οι επενδυτές εξαπατούνταν μέσω «τεχνικών συγκέντρωσης κεφαλαίων, συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών και χειραγώγησης».

Η βουλευτής ρώτησε γιατί δεν λαμβανόταν κανένα μέτρο, ενώ ακόμη και ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας είχε εκδώσει παρόμοια προειδοποίηση. Ωστόσο, οι συνάδελφοί της από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, γνωστό στην Τουρκία ως AKP, απέρριψαν το ερώτημα, με έναν από αυτούς να δηλώνει ότι υπήρχαν «διαταραχές».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis