Μακελειό στην Κρακοβία: Ο δράστης φορούσε στρατιωτική στολή και είχε βαρύ οπλισμό

Η Πολωνία συγκλονίζεται από την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκαέξι, βυθίζοντας τη χώρα σε κατάσταση σοκ. Ο 25χρονος δράστης, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών, νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ στο σπίτι του εντοπίστηκαν τρεις σοροί συγγενών του.

Η πολύνεκρη επίθεση στην Κρακοβία

Η επίθεση εκτυλίχθηκε στην Κεντρική Πλατεία, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής Παλιάς Πόλης της Κρακοβίας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της Πολωνίας, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών καθημερινά. Το Σάββατο το απόγευμα, η πλατεία μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου, όταν ο δράστης άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η τρομοκρατική πράξη είχε ως τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς και δεκαέξι τραυματίες. Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας χαρακτήρισε άμεσα το περιστατικό ως «τρομοκρατική πράξη», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση διερεύνηση.

Η ταυτότητα και οι ενέργειες του δράστη

Ο δράστης της επίθεσης είναι ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, διατηρούσε ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές απόψεις. Οι πληροφορίες των αρχών αναφέρουν ότι ο νεαρός κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε διάφορα σημεία της πλατείας στην Κρακοβία. Σε κάθε στάση της διαδρομής του, άνοιγε πυρ με αυτόματο όπλο, προκαλώντας πανικό και θύματα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 25χρονος φορούσε στρατιωτική στολή και αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεγονός που υποδηλώνει προσχεδιασμένη ενέργεια. Ήταν οπλισμένος με ένα μακρύ όπλο στρατιωτικού τύπου, ενώ η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταρζίνα Τσίσλο, αποκάλυψε ότι στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν επίσης πρόσθετα όπλα και πυρομαχικά. Η μετακίνησή του σε διαφορετικά σημεία της πλατείας φέρεται να εξηγεί και το γεγονός ότι τα θύματα και οι τραυματίες βρίσκονταν σε διάφορες τοποθεσίες.

Η επέμβαση των αρχών και η σύλληψη

Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και επενέβησαν για την εξουδετέρωση του δράστη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο ένοπλος εξακολούθησε να πυροβολεί κατά των αστυνομικών ακόμη και μετά τον τραυματισμό του από τα πυρά τους. Τελικά, ο 25χρονος τραυματίστηκε κατά τη σύλληψής του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν εικονίζουν έναν αστυνομικό να πυροβολεί επανειλημμένα και σε μικρή απόσταση έναν άνδρα με στρατιωτική περιβολή, ο οποίος φορούσε μάσκα και κράνος και κρατούσε ένα ημιαυτόματο όπλο AR-15 στα χέρια του. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης έδρασε χωρίς συνεργούς, ακολουθώντας μια ανεξέλεγκτη πορεία γύρω από την πλατεία.

Οι σοροί στο σπίτι του δράστη και οι επίσημες δηλώσεις

Στο πλαίσιο των ερεβνών που ακολούθησαν την επίθεση, οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του δράστη. Εκεί, εντοπίστηκαν τρεις σοροί συγγενών του, ένα γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον σκοτεινό στοιχείο στην υπόθεση και διευρύνει το πεδίο της αστυνομικής έρευνας.

Η πολωνική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό. Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας χαρακτήρισε το γεγονός «τρομοκρατική πράξη», ενώ ο υπουργός Εσωτερικών και ο επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας βρίσκονται στην Κρακοβία για να παρακολουθήσουν από κοντά τις εξελίξεις και να συντονίσουν τις ενέργειες των αρχών.

Με πληροφορίες από: Newsit