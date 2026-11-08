Σεισμός 5,7 ρίχτερ στην κεντρική Ιαπωνία: Τουλάχιστον 24 τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Ιαπωνία, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 24 ανθρώπων. Ο σεισμός εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, τοπική ώρα, και είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές υλικές ζημιές σε καταστήματα και κτίρια. Παράλληλα, επηρεάστηκε η ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών στην πληγείσα περιοχή, ενώ οι αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων ισχυρών σεισμών.

Οι λεπτομέρειες του σεισμού

Η σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,7 βαθμών, καταγράφηκε με ακρίβεια στη 01:04 τοπική ώρα, δηλαδή στις 18:04 του περασμένου Σαββάτου, ώρα Ελλάδας. Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 40 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στην ένταση της αισθητής δόνησης στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε μια περιοχή που βρίσκεται δυτικά του νομού Σιζουόκα, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας, Τόκιο.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Ο αρχικός απολογισμός των τραυματιών από τον ισχυρό σεισμό ανέρχεται σε τουλάχιστον 24 άτομα. Οι τραυματισμοί αυτοί αναφέρθηκαν κυρίως στους νομούς Σιζουόκα και Άιτσι, δύο από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη δόνηση.

Πιο αναλυτικά, αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στον νομό Άιτσι επιβεβαίωσε ότι έχουν καταμετρηθεί 16 ελαφρά τραυματίες. Στον γειτονικό νομό Σιζουόκα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες. Μεταξύ αυτών ήταν και μία 90χρονη γυναίκα, η οποία, όπως αναφέρθηκε, έπεσε από το κρεβάτι της κατά τη διάρκεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης, υποδεικνύοντας την αιφνίδια και έντονη φύση του φαινομένου.

Υλικές ζημιές και προβλήματα στις μεταφορές

Οι υλικές ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός ήταν εκτεταμένες σε πολλές από τις πόλεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δόνησης. Αναφέρθηκαν πολυάριθμες περιπτώσεις σπασμένων βιτρινών σε καταστήματα, ενώ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας βιβλιοθήκης στην πόλη Τογιότα, στον νομό Άιτσι, η οποία υπέστη σημαντικές ζημιές, με βιβλία και αντικείμενα να έχουν πέσει στο έδαφος.

Πέρα από τις ζημιές σε κτίρια και εμπορικούς χώρους, ο σεισμός είχε άμεσο αντίκτυπο και στις μεταφορές. Η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών στον σεισμοπαθή τομέα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και αναστολές δρομολογίων. Μεταξύ των επηρεαζόμενων σιδηροδρομικών γραμμών ήταν και αυτές των υπερταχειών Σινκάνσεν, οι οποίες αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας δίκτυο για τις μετακινήσεις στην Ιαπωνία.

Η σεισμική δραστηριότητα στην Ιαπωνία και οι προειδοποιήσεις

Το ιαπωνικό αρχιπέλαγος χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται σε ένα γεωλογικό σημείο όπου συγκρούονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες. Αυτή η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση έχει ως αποτέλεσμα η Ιαπωνία να καταγράφει περίπου το 18% του συνόλου των αισθητών σεισμικών δονήσεων που συμβαίνουν παγκοσμίως σε ετήσια βάση.

Παρόλο που η μεγάλη πλειονότητα αυτών των σεισμών δεν έχει σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό και τις υποδομές, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων, ισχυρότερων σεισμών στην περιοχή. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα.

Η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από την ανάμνηση του τρομακτικού σεισμού των 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και του καταστροφικού τσουνάμι που προκάλεσε την 11η Μαρτίου 2011. Τότε, οι νεκροί και οι αγνοούμενοι είχαν φτάσει τους 18.500, ενώ η φυσική καταστροφή οδήγησε και στην καταστροφή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Φουκουσίμα, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της Ιαπωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki