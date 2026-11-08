Πυρ ομαδόν από Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρο και ΕΕ κατά του τούρκου υποψηφίου στον ΟΗΕ

Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου, ο τούρκος υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μπαράζ ερωτήσεων σχετικά με τις πολιτικές της Άγκυρας. Η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσαν «πυρ ομαδόν» εναντίον του, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τη διεθνή νομιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Σινιρλίογλου, στην προσπάθειά του να πείσει για τον διεθνή του χαρακτήρα, έφτασε στο σημείο να απαρνηθεί την τουρκική του υπηκοότητα.

Ο τούρκος υποψήφιος και οι διεθνείς αρχές

Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου προσπάθησε να παρουσιαστεί στη διεθνή κοινότητα ως ένας διεθνής πολίτης, δηλώνοντας ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι στόχος του είναι να εργαστεί για τη διεθνή νομιμότητα και την ειρήνη. Επεσήμανε την πρόθεσή του να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, παρόλο που η ίδια η χώρα του, η Τουρκία, το καταπατά συστηματικά.

Παρά το πράο ύφος και το σεβάσμιο παρουσιαστικό που υιοθέτησε, ο τούρκος υποψήφιος δεν κατάφερε να κρύψει τις τουρκικές επιδιώξεις. Δεν μπόρεσε να απαρνηθεί τις ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Η προσπάθειά του να πείσει ότι είναι ένας διεθνής πολίτης, αποκηρύσσοντας την υπηκοότητά του, δεν φάνηκε να είναι αρκετή για να διαλύσει τις ανησυχίες.

Οι αντιδράσεις από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ

Οι αντιδράσεις από τις χώρες που επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές της Άγκυρας ήταν έντονες. Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου δεν κατάφερε να αποκηρύξει την τρομοκρατική δράση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ένα σημείο που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. Η στάση του αυτή δημιούργησε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την προσήλωσή του στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας.

Επιπλέον, ο τούρκος υποψήφιος δεν μπόρεσε να αποσυνδεθεί από τις αλυτρωτικές επιδιώξεις του ανυπόστατου δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας», ούτε από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αυτές οι πολιτικές, οι οποίες αφορούν άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο, αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο της κριτικής που δέχθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η παρέμβαση της ελληνικής εκπροσώπου

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση της Ελληνίδας Μόνιμης Εκπροσώπου στον ΟΗΕ, Αγλαΐας Μπαλτά. Η κυρία Μπαλτά απευθύνθηκε στον κύριο Σινιρλίογλου, αναφέροντας ότι στη δήλωση του οράματός του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλή πίστη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη διαμεσολάβηση και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Τόνισε ότι η Ελλάδα συμμερίζεται πλήρως αυτές τις αρχές, τις οποίες κάθε Γενικός Γραμματέας οφείλει να ενσαρκώνει και να προασπίζεται χωρίς εξαίρεση.

Ωστόσο, η Ελληνίδα εκπρόσωπος έθεσε ερωτήματα σχετικά με το πώς αυτή η δέσμευση θα μεταφραζόταν στην πράξη, δεδομένης της μέχρι σήμερα δράσης του Φεριντούν Σινιρλίογλου. Μάλιστα, ο τούρκος υποψήφιος προέβη σε ανοίκεια επίθεση εναντίον της κυρίας Μπαλτά, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τις θέσεις του. Επικαλέστηκε ως δικαιολογία το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε υποστηρίξει την εκλογή του πριν από τέσσερα χρόνια στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, προέταξε τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητώντας από τον υποψήφιο να ευθυγραμμιστεί με αυτές τις αρχές. Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα που τέθηκαν από την ΕΕ σχετικά με τη δέσμευσή του σε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο τούρκος υποψήφιος δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Αντίθετα, περιορίστηκε στην ανάγνωση ενός σημειώματος που του είχαν ετοιμάσει, γεγονός που υπογράμμισε την αδυναμία του να αντιμετωπίσει απευθείας τις κρίσιμες παρατηρήσεις και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Enikos