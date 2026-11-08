Ισχυρός σεισμός 5,7 ρίχτερ έπληξε την κεντρική Ιαπωνία με τουλάχιστον 20 τραυματίες

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή. Η δόνηση προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ σημειώθηκαν και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε διάφορες περιοχές. Παράλληλα, υπήρξαν προβλήματα και στη λειτουργία των δρομολογίων των τρένων.

Η σεισμική δόνηση και το επίκεντρο

Ο σεισμός σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 01:04 τοπική ώρα, με το εστιακό του βάθος να υπολογίζεται στα 40 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε περιοχή δυτικά του νομού Σιζουόκα, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, Τόκιο. Η μέγιστη σεισμική ένταση που καταγράφηκε ήταν 5-upper στην ιαπωνική κλίμακα, με τη δόνηση να είναι ιδιαίτερα αισθητή στη δυτική περιοχή του νομού Σιζουόκα.

Η ισχυρότερη δόνηση, σύμφωνα με αναφορές, καταγράφηκε στην πόλη Τσίτα του νομού Άιτσι, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία έκταση της επίδρασης του σεισμού στην κεντρική Ιαπωνία.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Ο αρχικός απολογισμός των τοπικών αρχών και των ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που μετέδωσαν η τοπική εφημερίδα Chunichi Shimbun και το τηλεοπτικό δίκτυο Tokai ανέφεραν ότι συνολικά 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους νομούς Σιζουόκα και Άιτσι.

Πιο αναλυτικά, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον νομό Άιτσι δήλωσε ότι υπήρξαν 16 ελαφρά τραυματίες. Στον νομό Σιζουόκα, οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα ηλικίας 90 ετών, η οποία έπεσε από το κρεβάτι της εξαιτίας της ισχυρής δόνησης. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερους από 22 τραυματίες σε όλη την κεντρική Ιαπωνία.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές και προβλήματα στις μεταφορές

Από τη σεισμική δόνηση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ιαπωνίας. Υπήρξαν αναφορές για σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και άλλες φθορές σε κτίρια, δείχνοντας την ένταση του φαινομένου. Επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ εμπορεύματα έπεσαν από τα ράφια τους, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα.

Πέρα από τις υλικές ζημιές, ο σεισμός είχε άμεσο αντίκτυπο και στις μεταφορές. Συγκεκριμένα, διαταράχθηκαν οι υπηρεσίες των τρένων υψηλής ταχύτητας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στα δρομολόγια, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις στην πληγείσα περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση και προειδοποιήσεις για μετασεισμούς

Αντιδρώντας άμεσα στην κατάσταση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας προχώρησε στην ίδρυση ενός γραφείου σύνδεσης, με στόχο τον συντονισμό της κυβερνητικής ανταπόκρισης στις συνέπειες του σεισμού. Αυτή η κίνηση δείχνει την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την παροχή βοήθειας.

Παράλληλα, η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να προετοιμαστούν για την πιθανότητα πιο ισχυρών δονήσεων κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Η προειδοποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη για τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση και ετοιμότητα των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos