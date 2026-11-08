Η Μαρίν Λεπέν παρουσίασε τις προθέσεις της για τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, παρουσίασε τις προθέσεις της για το μέλλον της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ομάδα οκτώ Ευρωπαίων πρέσβεων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια γεύματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτάσεις της για δραστικό περιορισμό των αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμών, η μεταναστευτική πολιτική, καθώς και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η συνάντηση στο Παρίσι

Το γεύμα με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες έλαβε χώρα στο νεοκλασικό Hôtel de Beauharnais, το οποίο αποτελεί την κατοικία του Γερμανού πρέσβη στη γαλλική πρωτεύουσα. Η συνάντηση αυτή είχε ως βασικό αντικείμενο την ευρωπαϊκή ατζέντα της Μαρίν Λεπέν, ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

Η πολιτικός προηγείται με σημαντική διαφορά στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές αυτές. Η παρουσία της σε αυτή τη συνάντηση υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων διπλωματών για τις μελλοντικές της πολιτικές επιλογές, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προτάσεις της για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι θέσεις της Μαρίν Λεπέν σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτικός έχει δεσμευτεί ότι, εφόσον εκλεγεί στην προεδρία της Γαλλίας, θα επιδιώξει από τις Βρυξέλλες τον περιορισμό των ευρωπαϊκών θεσμών.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού στοχεύει στην αναμόρφωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις της σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων, όπως αυτή περιγράφηκε στους πρέσβεις.

Αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίν Λεπέν προτείνει τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα είδος γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα στερείται αρμοδιοτήτων σε κρίσιμους τομείς που σήμερα διαχειρίζεται.

Μεταξύ των τομέων αυτών συγκαταλέγονται η εξωτερική πολιτική, η εσωτερική ασφάλεια και η υγεία. Η πρόταση αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο της ευρωπαϊκής της ατζέντας, όπως την παρουσίασε στους οκτώ πρέσβεις.

Περιορισμός της γαλλικής συνεισφοράς και των ευρωπαϊκών εξουσιών

Παράλληλα με την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Μαρίν Λεπέν επιδιώκει να μειώσει δραστικά τη γαλλική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική που στοχεύει στον περιορισμό των εξουσιών των ευρωπαϊκών οργάνων.

Η δέσμευσή της για μείωση της οικονομικής συνεισφοράς της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων των θεσμών, διαμορφώνει ένα σαφές πλαίσιο για την προσέγγισή της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εφόσον αναλάβει την προεδρία της χώρας.

Επαφές με άλλους υποψηφίους

Στη συνάντηση με τη Μαρίν Λεπέν συμμετείχαν οι πρέσβεις οκτώ χωρών που συνορεύουν με τη μητροπολιτική Γαλλία. Αυτές οι χώρες είναι η Γερμανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, το Μονακό και η Ανδόρα.

Οι ίδιοι διπλωμάτες είχαν ήδη συναντηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με τον συντηρητικό υποψήφιο για τη γαλλική προεδρία, Μπρουνό Ρεταγιό. Επιπλέον, σχεδιάζουν αντίστοιχες επαφές και με άλλους διεκδικητές της προεδρίας, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της γαλλικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν. Αυτό δείχνει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για τις θέσεις των βασικών υποψηφίων.

Με πληροφορίες από: Enikos