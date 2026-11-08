Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Διάσωση 22 ατόμων από φλεγόμενο πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Επιχείρηση διάσωσης 22 ανθρώπων πραγματοποιήθηκε από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ξεκίνησε άμεσα μετά από ειδοποίηση του πληρώματος του πλοίου για την εκδήλωση της φωτιάς.

Η άμεση κινητοποίηση και η διάσωση

Η Εθνική Φρουρά των ΗΑΕ ανακοίνωσε επίσημα τη διεξαγωγή της επιχείρησης διάσωσης. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, όπου περιγράφηκε η ανταπόκριση των αρχών. Εξειδικευμένα συνεργεία κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά τη λήψη της ειδοποίησης.

Τα συνεργεία εντόπισαν το φλεγόμενο σκάφος στα ύδατα του Κόλπου του Ομάν και προχώρησαν στην απομάκρυνση των επιβαινόντων. Κατάφεραν να διασώσουν με ασφάλεια και τους 22 ανθρώπους που βρίσκονταν στο φορτηγό πλοίο.

Οι διασωθέντες, οι οποίοι ήταν όλοι αραβικής υπηκοότητας, δέχθηκαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες επί τόπου. Στη συνέχεια, παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαχείριση. Όπως διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση, η κατάσταση της υγείας όλων των ατόμων που διασώθηκαν είναι σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς: Επίσημη άγνοια και ισχυρισμοί

Μέχρι στιγμής, οι επίσημες έρευνες δεν έχουν καταλήξει στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο φορτηγό πλοίο. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες.

Ωστόσο, η Εθνική Φρουρά των ΗΑΕ προέβη σε έναν συγκεκριμένο ισχυρισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το φορτηγό πλοίο επλήγη από ιρανικό πύραυλο κρουζ, ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για πλήγματα κατά πλοίων. Αυτή η πληροφορία, που δημοσιεύτηκε και στην πλατφόρμα Χ, προσθέτει ένα σοβαρό στοιχείο στην υπόθεση, παρόλο που η επίσημη αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Το κλίμα έντασης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή

Το περιστατικό με το φλεγόμενο φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου η ένταση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η περιοχή αυτή, που περιλαμβάνει και τα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί ένα κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.

Οι συχνές αναφορές σε θαλάσσια συμβάντα και οι αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ των χωρών της περιοχής έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών παραμένει ένα μείζον ζήτημα.

Οι ισχυρισμοί των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για προηγούμενα συμβάντα

Στο πλαίσιο αυτής της αυξημένης έντασης, είχε προηγηθεί μια ανακοίνωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Η ανακοίνωση αφορούσε δύο δεξαμενόπλοια τα οποία, σύμφωνα με τους ιρανικούς ισχυρισμούς, προσέκρουσαν σε νάρκες και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Τα συμβάντα αυτά φέρονται να έλαβαν χώρα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον των πληρωμάτων των δύο δεξαμενόπλοιων. Υποστήριξαν ότι τα πλοία είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης. Επιπλέον, κατηγόρησαν τα πληρώματα ότι επιχείρησαν να ακολουθήσουν μια μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του IRGC, το ένα από τα δεξαμενόπλοια επλήγη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ. Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο, όπως ανέφεραν, επλήγη εντός της θαλάσσιας διόδου των Στενών του Ορμούζ. Αυτές οι δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προσθέτουν στην πολυπλοκότητα της κατάστασης στην περιοχή και αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυσιπλοΐα.

Με πληροφορίες από: Enikos