Κρακοβία: Τρεις νεκροί βρέθηκαν στο σπίτι του δράστη, πιθανότατα μέλη της οικογένειάς του

Τρεις επιπλέον νεκροί εντοπίστηκαν στην Κρακοβία, μέσα στην κατοικία του 25χρονου δράστη της ένοπλης επίθεσης που συγκλόνισε την πόλη το Σάββατο (7/11). Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες και ένας άνδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, είναι πιθανότατα μέλη της στενής οικογένειας του υπόπτου.

Η νέα αυτή ανακάλυψη προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην πολύνεκρη επίθεση, κατά την οποία έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα τρία αυτά πρόσωπα.

Η νέα ανακάλυψη στην κατοικία του δράστη

Η ανακοίνωση για τους τρεις επιπλέον νεκρούς έγινε από τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, μετά από σύσκεψη με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας. Οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών στην κατοικία του 25χρονου Πολωνού, ο οποίος είχε ανοίξει πυρ στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας.

Ο Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως τα πρόσωπα που βρέθηκαν νεκρά ανήκαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εντοπίσει ενδείξεις για την παρουσία νεκρών στο εσωτερικό της κατοικίας, αξιοποιώντας εικόνες από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τις συνθήκες θανάτου των τριών προσώπων ούτε έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητά τους. Επομένως, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι θάνατοί τους συνδέονται άμεσα με τις ενέργειες του συλληφθέντος.

Η πολύνεκρη επίθεση του Σαββάτου

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το Σάββατο (7/11) στην Κρακοβία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, προκαλώντας σοκ στην πολωνική κοινωνία.

Ο 25χρονος Πολωνός δράστης είχε ανοίξει πυρ εναντίον περαστικών στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας. Ο ύποπτος τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη σύλληψή του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε την επίθεση πράξη τρομοκρατίας, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις πρωτοφανείς διαστάσεις του για τη χώρα. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην Πολωνία μετά τα τραγικά γεγονότα.

Ο Τουσκ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι Αρχές θα εντοπίσουν γρήγορα όποιον ενδεχομένως συνέδραμε τον δράστη. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για τις εξελίξεις στην υπόθεση και την πορεία των ερευνών.

Η πορεία των ερευνών και το ενδεχόμενο συνεργών

Στο επίκεντρο της έρευνας των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας βρίσκεται πλέον τόσο το οικογενειακό περιβάλλον του υπόπτου όσο και το ενδεχόμενο να είχε λάβει βοήθεια από άλλα πρόσωπα. Οι αρχές εξετάζουν επισταμένως την πιθανή εμπλοκή συνεργών στην επίθεση.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτοποίηση ή η σύλληψη άλλου υπόπτου. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης που συγκλόνισε την Κρακοβία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis