Πολύνεκρη επίθεση στην Κρακοβία: Τρομοκρατική ενέργεια με ακροδεξιό δράστη

Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίστηκε η πολύνεκρη επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο κέντρο της Κρακοβίας, στην Πολωνία, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον έξι νεκρούς και 16 τραυματίες. Τον χαρακτηρισμό αυτό απέδωσε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ – Καμίζ, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε να διατηρηθεί η ενότητα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, εκ των οποίων τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Παράλληλα, δεκαέξι άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Μεταξύ των θυμάτων, υπήρχαν και ξένοι υπήκοοι, καθώς ένας ξένος πολίτης συγκαταλέγεται στους έξι νεκρούς.

Επιπλέον, πέντε από τους δεκαέξι τραυματίες δεν είναι Πολωνοί υπήκοοι, όπως δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι. Ο τραγικός απολογισμός έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τον δήμαρχο της Κρακοβίας να κηρύσσει πένθος στην πόλη μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.

Το προφίλ του δράστη και η έρευνα

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ο δράστης της επίθεσης είναι «ακροδεξιών πεποιθήσεων». Ο ίδιος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς κατά τη σύλληψή του από τις αρχές. Μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά, γεγονός που υποδηλώνει την προετοιμασία της ενέργειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι όλα δείχνουν πως ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία. Αυτό το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας από τις αρχές. Αστυνομικοί και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκονται τόσο στον τόπο του συμβάντος όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου, διεξάγοντας ανακριτικό έργο.

Η αντίδραση των αρχών και οι δηλώσεις των υπουργών

Ο υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ – Καμίζ, ήταν ο πρώτος που χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον δράστη και τα θύματα.

Ο κ. Κιερβίνσκι επιβεβαίωσε τις ακροδεξιές πεποιθήσεις του δράστη και την παρουσία αστυνομικών και πρακτόρων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW_GOV_PL) στο σημείο της επίθεσης και στην οικία του. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τραυματισμός αστυνομικών και πένθος στην πόλη

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, με τον έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας από τους αστυνομικούς, ο Kamil Kosin, δέχτηκε έναν πυροβολισμό, αλλά παρά τον τραυματισμό του, συνέχισε να μάχεται για την ασφάλεια των πολιτών.

Η πόλη της Κρακοβίας έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς ο δήμαρχος ανακοίνωσε περίοδο πένθους μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν όλες οι πτυχές της επίθεσης και να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Enikos