Η Αίγυπτος άνοιξε ξανά την πρεσβεία της στην Τρίπολη μετά από 12 χρόνια

Η Αίγυπτος επαναλειτούργησε το Σάββατο (7/11) την πρεσβεία της στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης, έπειτα από δώδεκα χρόνια αναστολής της λειτουργίας της. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική προσέγγιση με την κυβέρνηση που εδρεύει στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοινώθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών. Η επαναλειτουργία της διπλωματικής αποστολής έρχεται να αλλάξει την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας

Η αιγυπτιακή πρεσβεία στην Τρίπολη είχε κλείσει τις πύλες της το 2014. Εκείνη την περίοδο, πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές είχαν αποχωρήσει από τη Λιβύη, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης που μάστιζε τη χώρα. Η κατάσταση οδήγησε στην εγκαθίδρυση αντίπαλων κυβερνήσεων, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πολιτικό τοπίο.

Η αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας της Αιγύπτου διήρκεσε για δώδεκα ολόκληρα χρόνια, αντικατοπτρίζοντας την ασταθή κατάσταση και τις διαιρέσεις εντός της Λιβύης. Η τωρινή επαναλειτουργία της πρεσβείας αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για την πρόθεση του Καΐρου να ενισχύσει τους δεσμούς του με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Στροφή στην αιγυπτιακή εξωτερική πολιτική

Η απόφαση της Αιγύπτου να επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στην Τρίπολη συνιστά μια αξιοσημείωτη στροφή για το Κάιρο. Στο παρελθόν, η Αίγυπτος είχε υπάρξει ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ. Ο Χάφταρ θεωρείται αντίπαλος της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη, γεγονός που καθιστά την τωρινή κίνηση της Αιγύπτου ιδιαίτερα σημαντική για τις περιφερειακές ισορροπίες.

Η υποστήριξη προς τον Χάφταρ είχε διαμορφώσει την αιγυπτιακή στάση απέναντι στις εξελίξεις στη Λιβύη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η τωρινή προσέγγιση με την κυβέρνηση της Τρίπολης υποδηλώνει μια αναπροσαρμογή των διπλωματικών προτεραιοτήτων της Αιγύπτου, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων με το δυτικό τμήμα της Λιβύης.

Το διαιρεμένο πολιτικό τοπίο της Λιβύης

Το πολιτικό σκηνικό της Λιβύης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο βασικών κέντρων εξουσίας. Στην ανατολική Λιβύη, με έδρα τη Βεγγάζη, βρίσκεται ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός, ο οποίος τελεί υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ. Στην ίδια περιοχή εδρεύει και η Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ.

Αντίθετα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στην Τρίπολη, βρίσκεται η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης είναι ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα. Στην Τρίπολη εδρεύει επίσης και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους, συμπληρώνοντας το πλαίσιο της διοίκησης στο δυτικό κομμάτι της Λιβύης.

Δηλώσεις για τους ιστορικούς δεσμούς

Κατά την τελετή επαναλειτουργίας της πρεσβείας, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την ιστορική σημασία του κτιρίου της πρεσβείας. Ο κ. Αμπντελάτι τόνισε ότι η σημασία αυτή «συνάδει με τους βαθιές ρίζες των ανθρώπινων και πολιτισμικών δεσμών που χαρακτηρίζουν τις αιγυπτιο-λιβυκές σχέσεις».

Οι δηλώσεις του υπουργού υπογραμμίζουν την πρόθεση της Αιγύπτου να οικοδομήσει πάνω σε αυτούς τους μακροχρόνιους δεσμούς, παρά τις προηγούμενες πολιτικές διαφορές και την περίοδο της αναστολής των διπλωματικών σχέσεων. Η επαναλειτουργία της πρεσβείας θεωρείται ένα βήμα προς την αποκατάσταση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σε μια περίοδο που η σταθερότητα στην περιοχή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Με πληροφορίες από: Topontiki